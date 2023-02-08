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藍籲開放中國籍人士弔唁星雲法師 陳其邁：已在協助

2023/2/8 11:30（2/8 11:51 更新）
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佛光山開山宗長星雲法師辭世，有關中國籍人士，包括親友、宗教人士來台部分，高雄市長陳其邁（前中）8日上午受訪表示，市府已在協助處理，包括向內政部提出申請等，內政部也會提供必要協助。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月8日
佛光山開山宗長星雲法師辭世，有關中國籍人士，包括親友、宗教人士來台部分，高雄市長陳其邁（前中）8日上午受訪表示，市府已在協助處理，包括向內政部提出申請等，內政部也會提供必要協助。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月8日
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）佛光山開山宗長星雲法師辭世，對於中國籍人士來台弔唁部分，高雄市長陳其邁今天表示，市府已在協助處理，包括向內政部提出申請等，內政部也會提供必要協助。

前國民黨主席洪秀柱昨天在臉書（Facebook）表示，星雲法師在中國也有許多信眾，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖已趨緩，兩岸往來仍諸多不便，盼陸委會給予專案協助，讓中國籍信眾能如願來台弔唁，送法師最後一程。

對於藍營希望開放中國籍信徒來台弔唁，陳其邁今天上午出席默克高雄半導體科技園區動土典禮時接受媒體聯訪表示，有關中國籍人士，包括親友、宗教人士來台部分，市府已在協助，也向內政部提出申請，內政部會提供必要協助。

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陳其邁表示，星雲法師辭世，市府有主動向佛光山說明表示會提供各項協助，也由市府秘書長組成專案小組負責，包括中國籍人士來台弔唁部分，也已在協助。

星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。近日各地人潮湧入佛光山弔唁，陳其邁及副總統賴清德、監察院長陳菊等人也已前往弔唁。星雲法師出生於中國江蘇，1949年遷居台灣，1967年開創佛光山，以多角化經營致力推動「人間佛教」。（編輯：黃世雅）1120208

#陳其邁
#內政部會
#中國籍
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