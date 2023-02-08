紓困條例快到期 立委籲政府補齊護理人員防疫津貼

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（中央社記者郭建伸台北8日電）護理專業出身的民進黨立委陳靜敏今天指出，近來接獲陳情，指護理人員防疫津貼發放情形混亂，甚至加強型防疫旅館的津貼與草案版本相差4倍，她呼籲政府在紓困振興特別條例到期前，盡快盤點補齊防疫津貼。

陳靜敏今天與中華民國護理師護士公會全國聯合會常務理事任秀如、秘書長曾修儀，以及台灣護理學會副理事長蔣立琦、秘書長陳淑芬等人舉行「今日承諾，明日成空 血汗防疫白做工」記者會。

陳靜敏表示，上任後不斷接獲基層醫護與醫療單位陳情，指地方縣市加強型防疫旅館、醫事人員及相關人員津貼、醫療機構獎勵金的發放情形一團混亂。

陳靜敏指出，原本衛福部在去年4月草擬防疫旅館補助草案，並要求地方政府依草案待遇盡速徵募醫事人員；但去年12月加強型防疫旅館退場，衛福部通過的補助要點與草案金額不同，許多地方衛生局人員反映，最終拿到津貼與起初草案相差4倍。

她表示，有關醫事人員津貼與醫療獎勵金，許多基層醫護人員都反映沒領到，雖有部分醫療院所有收到，但金額比率不固定。

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COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例今年6月底屆期。陳靜敏指出，當初疫情危急時，政府要求醫護基層奉獻，她呼籲衛福部應負起責任，依據之前提供的草案內容核發補助，並建立查核機制及線上反映平台，瞭解護理基層現況。

任秀如表示，許多護理人員在抗疫過程甚至不敢回家，只能在下班後另尋住處，她呼籲政府應盡快補齊津貼、重視護理過勞問題，並改善工作環境；蔣立琦表示，在抗疫的戰場上，許多護理人員都在第一線照護病人，扮演關鍵照顧角色，她呼籲政府應負起照顧護理人員的責任。（編輯：郭無患）1120208