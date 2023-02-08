立委籲確定主管機關 防制虛擬貨幣成洗錢詐騙工具

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委陳歐珀等人今天召開記者會，鑒於虛擬貨幣等新興金融工具成詐騙洗錢工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位等，為受害者追回財產損失。

受邀出席記者會的金管會銀行局專門委員王麗惠說，關於虛擬通貨的主管機關，目前行政院研擬中，在此之前，金管會依照洗錢防制法，作為虛擬通貨平台、交易業務事業防制洗錢的主管機關，都會要求平台完成相關洗錢防制聲明等。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘及前新北市議員李坤城今天與受害者代表、美國圓成基金會，在立法院召開「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，提出相關訴求。

陳歐珀指出，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，如果要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具就很重要。

陳歐珀指出，除了要抓到人、追到錢，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因遭到詐欺而家破人亡的受害人，納入犯罪被害人保護法的補償對象。

陳亭妃說，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但過去曾有刑事局在偵查時聲請扣押線上熱錢包的案例，因涉及刑事訴訟法第133條有關「物」的扣押法律問題，造成法官持不同法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。

陳亭妃、吳琪銘等人呼籲，司法院、法務部及金管會應該盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並且訂定虛擬貨幣的相關規範，完善金融科技產業的發展。

台灣高等檢察署檢察官劉穎芳說，各界提到要制定虛擬通貨的主管機關，以執法機關的角度來說，「我們舉雙手贊成」，但現在最困擾的就是沒有主管機關及行業管理法，導致主管機關無法對業別進行行政監管與行政指導。

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對於外界提議洗錢防制法的修法部分，劉穎芳指出，法務部一直彙整各界的意見，預計2月底提出草案，送行政院討論。

王麗惠表示，金管會已經多次呼籲，考量虛擬資產易受人為操作與炒作，而且資訊非常不透明、投資風險很高，希望民眾不論是要透過交易平台、私下進行交易，都要提高警覺、評估投資風險，避免遭受詐騙或血本無歸，導致權益受損。（編輯：郭無患）1120208