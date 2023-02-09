立委關切宜蘭溪北地下水源保育 籲縣府勿貿然開發

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時代力量立委陳椒華（左2）與民間團體9日召開記者會指出，吸納豐沛伏流水的宜蘭深溝自來水園區周邊正規劃進行農地重劃等開發，恐影響水源，呼籲宜蘭縣政府在地下水資源保育調查評估完成前不應貿然進行開發。中央社記者裴禛攝 112年2月9日

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（中央社記者王揚宇台北9日電）時代力量立委陳椒華今天與民間團體指出，吸納豐沛伏流水的宜蘭深溝自來水園區周邊，正規劃進行農地重劃等開發，恐影響水源，呼籲宜蘭縣政府在地下水資源保育調查評估完成前，不應貿然進行開發。

受邀出席記者會的宜蘭縣政府地政處重劃科長曾子青強調，農地重劃是要透過農水路的改善，提升農民生產效益，並非以開發為目的；在沒有對地下水文有徹底了解前，宜蘭縣政府不會貿然進行，也希望中央協助地下水文調查。

水利署副組長李世偉說，水利署在前幾年曾調查宜蘭地區、特別是員山地區的地下水，如果宜蘭縣政府希望調查哪個地區的地下水文狀況，水利署今年有一個計畫，可以協助將地下水文資料做得更完整，但後續開發並非水利署權責。

陳椒華今天在立法院協助多個民間團體召開記者會，為供應宜蘭溪北5鄉鎮市、22萬人生活用水，以及宜蘭市、員山鄉廣大農田灌溉請命，呼籲水利署應進行完整的地下水資源保育調查評估，也要求宜蘭縣政府在調查完成前不應貿然進行農地重劃開發，保護宜蘭溪北地區重要水源。

陳椒華表示，吸納豐沛伏流水的深溝自來水園區周邊，正規劃進行農地重劃、觀光工廠擴建等開發，卻沒有任何依據基礎調查而制定的相關規範，等同宜蘭22萬人的生活用水沒有任何保護措施。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘表示，重劃範圍內的大湖溪流域，涵蓋深溝自來水園區的淺層伏流含水層，然而周圍約190公頃的農地重劃開發，將新闢農路、混凝土灌排水路等，全面改變地表水文，大幅降低地下水補注的入滲水量，而且基礎夯實將造成水力傳導度與流通係數的改變，阻斷淺層伏流水脈，嚴重影響溪北地區自來水的穩定供應。（編輯：郭無患）1120209