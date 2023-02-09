為幫賴清德婉拒入閣 潘孟安：未來競選時當跑腿的人

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前屏東縣長潘孟安（左）9日在台北舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，副總統賴清德（右）到場站台推薦，兩人互贈著作表達祝福。中央社記者王騰毅攝 112年2月9日

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（中央社記者陳俊華台北9日電）前屏東縣長潘孟安今天表示，他幫副總統賴清德是必然的，作為民進黨終身黨員責無旁貸，未來賴清德要接下蔡總統的棒，他只是未來競選時「當跑腿的人」。

至於賴清德若代表民進黨參加2024年總統大選，他要與誰搭配參選一事，潘孟安則說，要尊重賴清德的整體決定，不能代替他回答。

潘孟安今天舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」新書發表會，邀副總統賴清德、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）、民進黨立委吳思瑤、監察委員葉宜津、導演吳念真等人出席。

吳念真致詞時說，不曉得潘孟安之後要往哪邊走，不管是當賴清德選舉重要幹部或是種菜也好，潘孟安就像小螺絲釘，「是個很硬、很小，但很有力的男人」。

此外，對於副總統賴清德致詞時爆料，潘孟安卸任屏東縣長後，總統蔡英文曾提供潘孟安兩個非常重要的職務選擇，但為了幫賴清德選擇沒有入閣；潘孟安會後面對媒體詢問是哪兩個職務時回應，「沒有啦，我也不知道」。

潘孟安進一步指出，幫賴清德是必然的，他作為民進黨終身黨員，不管是陳水扁、謝長廷、蔡英文選總統，他都責無旁貸，這是黨員應盡的義務與責任；未來賴副總統要接下蔡總統的棒，要一棒接一棒，當然更是責無旁貸。

不過，賴副總統要與誰搭配參選，潘孟安則說，必須尊重賴清德的整體決定，不能代替他回答，他認為自己只是未來競選時「當跑腿的人」；因為賴清德現在還不是候選人，民進黨選舉期程也還沒公告，要照程序、相關規範進行，不能有過多置喙。

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由於鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，可能是2024年總統大選綠營的強勁對手，潘孟安說，他當然是可敬的對手，但郭台銘會不會參選還不知道，雖然選戰很艱困、選舉變化大，但深具信心，一定可以得到台灣人民信賴；不管任何政黨、候選人都希望能進行一場君子之爭。

同時，民進黨昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，遭質疑打假球。潘孟安表示，台灣是言論自由地方，民進黨有自己的作為，不容他黨不作為，卻雞蛋裡挑骨頭、找碴蹭熱度；作為負責任的政黨、政治人物要對自己言行負責，他尊重個人發言，社會自有評價。（編輯：林淑媛）1120209