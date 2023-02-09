文宣貼紙撕開現兒名遭攻擊 林明溱：不浪費資源沿用

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南投縣第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧競選辦公室9日表示，多名南投鄉親取得國民黨參選人林明溱姓名的濕紙巾文宣品，但撕開貼紙卻發現印著林明溱兒子林儒彬「立法委員候選人」字樣。（蔡培慧競辦提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投第2選區立委補選，民進黨參選人蔡培慧指出，民眾撕去國民黨參選人林明溱文宣品上貼紙，竟印著兒子林儒彬，根本選假的，目的是為林儒彬鋪日後從政路；林明溱競辦說，林儒彬先前就已製作，不浪費資源沿用。

蔡培慧競選辦公室今天發布新聞稿表示，多名南投鄉親取得貼林明溱姓名的濕紙巾文宣品，但撕開貼紙發現卻印著林明溱兒子林儒彬「立法委員候選人」字樣，林明溱根本是「選假的」，目的是為兒子林儒彬鋪日後從政路，在南投上演「父傳子」戲碼，簡直是土皇帝。

進駐南投縣輔選蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉透過競辦新聞稿表示，林明溱說2024年絕不再參選，請問才短短不到1年時間，能帶給南投什麼建設，表面上林明溱是要禮讓年輕人，但實際就是「選假的」，根本沒有想替南投做事，只想以時間換取兒子的選舉空間。

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對此，林明溱競選總部總幹事林儒彬回應表示，這個濕紙巾文宣品是他個人發想創意，立委補選提名人選尚未確定前，他辭去國民黨南投縣黨部主委職務，是有打算投入爭取參選資格，但當時不確定黨中央時程，因此還沒發出，後來黨中央徵召林明溱參選，他秉持資源不浪費及勤儉個性，另做「林明溱」貼紙覆蓋後運用。

林明溱也透過臉書（Facebook）粉絲專頁指出，秉持資源不浪費原則，團隊決定不重新製作文宣品，將外包裝改貼上「林明溱」貼紙，一樣可以使用，如此勤儉作法卻被對手拿來攻擊，他只能一笑置之，看來民進黨除抹黑，沒有其他招式，唯一能打的只有烏賊戰、跳針式攻擊，每天不斷侮辱南投人智慧。（編輯：陳仁華）1120209