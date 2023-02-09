公保準備金虧451.56億 黃榮村盼靈活調整投資策略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）銓敘部今天說，公保準備金截至去年12月，累計收益為負新台幣451.56億元，收益率負12.91%。考試院長黃榮村說，運用績效不理想，期許台銀快速因應變局，靈活調整投資策略，以達到預定收益率。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公教人員保險準備金截至111年12月底止之財務運用情形」為題，就公教人員保險準備金的財務運用配置及運用績效作專案報告。

銓敘部指出，去年俄烏戰事意外發生、美中關係緊張，加上中國防疫清零政策影響供應鏈，導致全球通膨壓力升溫，主要經濟體大幅緊縮貨幣，儘管美國10月通膨降溫，聯準會12月放緩升息步伐，但經濟下行風險上升，國際金融市場大幅波動，股債市同步走跌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部說，民國111年截至12月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別下跌18.36%、22.40%。公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，整體規模為3579.70億元，累計收益為負451.56億元，收益率負12.91%。

黃榮村表示，公保準備金去年度運用績效並不理想，幸好今年1月已有所回升，期許台銀能更快速因應變局，靈活調整投資策略，以達到預定收益率，維護被保險人的權益。（編輯：蘇志宗）1120209