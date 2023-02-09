退撫基金去年虧478億 近5年加權平均收益率4.37%

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（中央社記者陳俊華台北9日電）銓敘部今天說，退撫基金績效表現受市場不佳影響，民國111年整體基金收益數為負新台幣478億元，年收益率為負6.73%；但近5年的加權平均收益率為4.37%，績效表現尚屬穩健。

銓敘部透過新聞稿表示，今天在考試院會中，以「公務人員退休撫卹基金111年截至12月底止之財務運用情形」為題，進行業務報告。

銓敘部報告指出，去年主要國家通膨處於高檔，美國聯準會鷹派升息，引發投資人對經濟前景的疑慮，金融市場壓力倍增，股票市場在全球經濟走緩、電子終端消費品庫存去化動能減弱、中國防疫清零政策等因素影響下，呈現弱勢整理格局。

銓敘部說，去年MSCI全球指數及台股加權股價指數分別下跌18.36%及22.40%。退撫基金績效表現受市場不佳影響，去年整體基金收益數為負478億元，年收益率為負6.73%；另以民國111年12月31日為基準日，近5年的加權平均收益率為4.37%，績效表現尚屬穩健。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，近期美國聯準會雖放緩升息腳步，但仍宣示將政策利率維持在高檔一段期間，影響國際需求、經濟成長及股市表現空間。

退撫基金管理委員會說，將持續緊盯總體需求及廠商庫存變化，在基本面未有好轉跡象前，將資產配置在高殖利率及具防禦性的資產，以因應景氣趨緩不如預期時的市場風險。

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考試院長黃榮村表示，去年全球金融市場面臨高通膨、主要央行貨幣緊縮政策及經濟放緩等利空衝擊，股債市都出現大幅修正。

黃榮村說，退撫基金管理委員會未來除持續關注全球通膨情勢及主要央行貨幣政策動向外，並應密切注意疫情、地緣政治及全球經濟等不確定因素發展，在兼顧基金投資風險及收益下，適時調整資產配置，積極維護基金參加人員權益。（編輯：蘇志宗）1120209