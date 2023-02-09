政院：簡訊或電子郵件通知領6000元是詐騙

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行政院發言人陳宗彥9日說明，有詐騙信件以普發現金6000元的名義騙取個資，請民眾多注意。中央社記者賴于榛攝 112年2月9日

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（中央社記者賴于榛台北9日電）有民眾收到郵件指政府已經在發放現金6000元，行政院發言人陳宗彥今天表示，政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登錄，民眾可透過網址結尾是否為「gov.tw」辨別真假；已請刑事警察局偵辦中。

立法院開議後預計審議額度上限新台幣3800億元的「疫後特別條例」草案，陳宗彥稍早說明，近日各部會將陸續宣布對於疫後振興的相關政策規劃；立法院新會期已於2月1日展開，但正式開議時間需待明天的朝野協商結果。

陳宗彥下午對媒體指出，普發現金的系統建置、預算案的規劃以及條例審議都是同步進行，政院希望立法院能加速審議條例，盡快通過；系統建置持續進行中，但尚未完成；預算案部分，各部會已陸續提出相關規劃，一旦定案，預算細節就會核編。

普發現金時間幾度傳出會落在4月，陳宗彥說，目前的時間跟目標是條例盡快審完後、預算盡速提送，好讓民眾儘早共享經濟成果，一旦立院將條例三讀通過，行政院就會即刻在通過後的首次行政院會提出特別預算案。

另外，陳宗彥表示，今天中午過後發現有詐騙信件企圖用政府發放紓困金的文字搭配登錄連結，詐騙民眾資訊，但政府不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登錄，民眾可以透過網址結尾是否為「gov.tw」辨別真假。

他說，已經請刑事警察局偵辦中，希望民眾不要相信這種來路不明的郵件。（編輯：楊蘭軒）1120209