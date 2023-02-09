民進黨：支持度止跌回穩 須戰戰兢兢謙卑面對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨人士今天指出，據黨內民調，目前民眾對民進黨支持度，大概有30%，初步有止跌回穩情形，或許與副總統賴清德擔任黨主席、內閣改組等有關，也可能是蜜月期，仍須戰戰兢兢、謙卑面對各界問題。

黨內人士今天表示，根據黨內民調，就各政黨支持度來看，民進黨在去年九合一選舉前，大約維持在30%左右、國民黨則為20%，甚至有時候國民黨會被台灣民眾黨超越；然而，在選舉過後，民進黨降到相對低谷，大約只有23%、24%。

黨內人士指出，隨著總統蔡英文召開國安會議、副總統賴清德宣布參選民進黨主席，以及行政院長陳建仁組閣後，又回到去年選前情形，初步有止跌回穩狀況，但能否在這基礎上繼續往上攀升，要持續觀察，而且這也有可能是賴清德接黨魁、內閣改組的蜜月期。

此外，黨內人士表示，黨的民調回穩，與黨推出一系列接地氣措施，包括黨齡30年免繳黨費、地方黨部與黨員成立Line群組加強溝通聯繫與防止假訊息等有關，這都屬於賴清德上任黨主席不到一個月推出的新措施。

針對南投縣立委補選選情，黨內人士表示，從實際層面來看，該區是國民黨現任區，在結構上不容樂觀，加上補選投票率非常低，如果有40%的投票率就算高，因此組織動員就非常重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黨內人士認為，國民黨參選人林明溱當過8年南投縣長，在地方組織實力上，比民進黨參選人蔡培慧強，這是一場硬戰；不過，蔡培慧的條件很好也很認真，如何把她個人特質以及專業展現出來，是重要因素，相信有機會一搏。

黨內人士表示，根據了解，目前民眾對蔡培慧的好感度有上升趨勢，林明溱則是往下降，而且林明溱所提的政見，讓人質疑為何他當8年縣長時都不做，而蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長時，為南投做很多事。（編輯：黃國倫）1120209