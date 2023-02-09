瑞士國會友台小組拜會 陳菊盼人權議題有更多合作

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（中央社記者陳俊華台北9日電）瑞士聯邦國會友台小組訪問團今天拜會人權會主委陳菊。陳菊說，過去期許台灣能成為東方的瑞士，瑞士國會議員來台，特別高興與溫暖，期待在人權議題上能和瑞士有更密切的經驗分享及合作。

國家人權委員會透過新聞稿表示，瑞士聯邦國會友台小組訪團共同團長議員莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）和綠黨議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）一行5人，上午拜會人權會主委陳菊。

人權會指出，雙方除分享台灣民主、人權發展歷程以及未來目標外，也就移工、企業人權、廢除死刑、環境、農業保護、人權會職權與運作等人權議題，進行廣泛意見交流。瑞士聯邦國會訪團對於台灣雖非聯合國成員，仍遵守國際人權公約，將國際人權公約國內法化以及推動國家報告在地審查模式的做法表示讚許。

陳菊致詞時表示，台灣一路以來為自由、民主與人權而奮鬥，過去曾期許台灣能成為東方的瑞士，這也是台灣參與民主運動者的理想與願景，瑞士國會議員來到台灣、關心台灣，特別感到高興與溫暖；尤其瑞士憲法明文寫到「瑞士的外交政策，是要促進對人權和民主的尊重以及各國人民的和平共處等。」更讓她印象深刻。

陳菊說，台灣從1949年到1987年有長達38年實施戒嚴，戒嚴時共有2萬2028人被逮捕；其中有1148人被判死刑。她在1979年因美麗島事件入獄6年多，即使面對壓迫與威權，台灣仍然不放棄追求自由、民主與人權，在抗爭過程也有許多來自海外，包括政府及民間的救援和協助。

陳菊表示，台灣在民主化後，非常樂於分享民主、人權發展經驗，以女性參政而言，目前立法院有41.69%是女性立法委員，在女性參與公共事務上，台灣非常進步，還有推動同性婚姻合法化等，都是台灣努力的成果。

莫里納說，對於台灣從威權走向民主自由的過程印象深刻，相較之下，瑞士的民主化沒有經歷這麼多的困難，瑞士也沒有國家人權委員會，希望向台灣學習民主、人權及人權會職權與運作相關經驗，期待未來台、瑞在人權議題上，能有更多的合作。

華德爾表示，瑞士1971年才賦予女性投票權，是歐洲最晚的國家之一，同性婚姻也在去年合法化，瑞士在追求民主人權的路上也不斷求取進步。瑞士對台灣社會在民主、自由與人權共同普世價值的追求，表達肯定並全力支持。

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陳菊說，感謝在台灣面臨國際處境困難下，能夠得到瑞士聯邦國會訪團的關心與支持；她並引用「風雨故人來」，進一步感謝瑞士支持台灣的行動，相信這些支持對台灣帶來更多的信心與安定。

陳菊表示，感謝瑞士聯邦國會訪團來台，人權會希望未來在不同的人權議題上，能和瑞士有更多、更密切的經驗分享及合作，也歡迎瑞士關心人權的團體、專家學者來台訪問。（編輯：蘇志宗）1120209