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民進黨三問林明溱 質疑為兒卡位選立委

2023/2/9 19:44（2/9 22:31 更新）
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民進黨新聞部主任張志豪（右）、南投縣議員沈夙崢（左）9日舉行記者會，三問國民黨籍南投縣立委參選人林明溱。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
民進黨新聞部主任張志豪（右）、南投縣議員沈夙崢（左）9日舉行記者會，三問國民黨籍南投縣立委參選人林明溱。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 112年2月9日
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（中央社記者葉素萍、蕭博陽台北9日電）民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢今天三問國民黨籍南投縣立委參選人林明溱，任用兒子林儒彬擔任縣長特助，是否有實際聘用和違法問題、豪擲數千萬為兒子買豪宅錢從哪裡來、參選立委是否為兒子卡位鋪路。

對此，林明溱競選辦公室回應表示，對手陣營特別在台北召開記者會，原期待能有重要議題或政見攻防，但民進黨卻依舊「炒舊菜」，他真心想問「難道不膩嗎？」民進黨提出的問題，他與團隊先前已多次對外回覆，但對手卻選擇充耳不聞、視而不見，「可見其心可議」。

張志豪、沈夙崢共同在民進黨中央召開記者會。張志豪質疑，林明溱是否違法聘用兒子林儒彬擔任縣長特助，經手縣府各項建設，並以此身分出席各項動土、開工活動。

此外，張志豪表示，林明溱宣稱為兒子買新台幣5000萬元豪宅是選舉補助款，但經推估從選舉補助款到縣長、立委薪水不吃不喝，可能都不到5000萬的一半，如何買豪宅。

張志豪說，林明溱卸下縣長後說了多次不選，這次又回鍋參選是否為林儒彬卡位，不管是安排林儒彬做縣府黑官，再到文宣品被發現印有林儒彬參選字樣，顯然都是為了兒子在鋪排立委選舉，但因為林儒彬民調低，所以乾脆自己重新提槍上陣。

沈夙崢說，這次南投縣第2選區立委補選，不是選出一席立委這麼簡單，而是牽涉到南投縣政治有沒有辦法世代交替、轉年輕。林明溱過去擔任縣長8年下，高齡化人口激增，人口負成長，青壯年不斷外移，林明溱完全不顧南投人的生活環境、民生基礎建設以及生活品質，觀光政見也一再跳票。

沈夙崢表示，從這次林明溱的競選小物中可以看到，林儒彬是真的要參選南投立委補選，最早的版本上面印製的是「立法委員候選人林儒彬」，但民眾現在收到的是「立法委員補選候選人林明溱」。

她認為，這代表一開始就是林儒彬想參選這席立委，卻因民調過低，林明溱怕會斷了林家的政治路，所以決定老身出馬、親自上陣。

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沈夙崢質疑，林明溱過去8年南投縣長，對南投沒有開發及建設，到現在要參選立委，才大開政見，表示要蓋公園、運動館，「過去8年身為行政首長都沒有辦法做到的事情，未來8個月，又能為南投做些什麼？爭取什麼？」這8個月根本就是在為林儒彬卡位、找工作。

林明溱競辦表示，對手每次記者會唯一能打就只有烏賊戰、跳針式攻擊，每天不斷侮辱南投人智慧，說實在，他看得相當無奈，相信縣民也覺得了無新意，一定也覺得厭煩。（編輯：蘇志宗）1120209

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