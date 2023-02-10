下週端住宅政策 林右昌：租得起、住得起、買得起

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相關部會近日陸續公布攸關疫後特別條例的相關政策規劃，內政部長林右昌10日表示，下週將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算上不單涉及未來的特別預算，也會將公務預算納入思考。圖為從台北市士林區山區俯瞰市區建築。中央社記者趙世勳攝 112年2月10日

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（中央社記者賴于榛台北10日電）相關部會近日陸續公布攸關疫後特別條例的相關政策規劃，內政部長林右昌今天表示，下週將提出完整住宅政策，協助民眾租得起、住得起、買得起，預算上不單涉及未來的特別預算，也會將公務預算納入思考。

立法院開議後預計審議額度上限新台幣3800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院發言人陳宗彥昨天表示，近日將陸續宣布各部會對於疫後振興的相關政策規劃。

林右昌今天視察營建署業務內容，關於疫後特別條例的相關政策規劃，他會前接受媒體訪問時指出，下週將完整提出住宅政策方案，預算上不單涉及未來的特別預算，也會將公務預算納入思考。

他說，一次性的計畫內容預計爭取特別預算，涉及未來內政部長遠的住宅政策規劃，則會規劃用公務預算來支持執行與推動。

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林右昌致詞時表示，營建署工作就是要提升民眾生活品質，因此國土規劃、城鄉發展、都市設計、提升台灣整體居住環境，都是很重要的工作方向與目標，未來要更積極努力，擔任三大都會圈整合工作的平台，連結部會與地方政府。

他也提醒，營建署不要有專業的傲慢，要貼近民眾需求，要有遠見與長遠規劃，引導國家的土地利用，支持台灣永續發展與國家經濟社會的需要。（編輯：翟思嘉）1120210