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綠委：政黨支持度回穩 但沒有樂觀本錢

2023/2/10 13:05
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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委劉世芳今天說，民進黨的滿意度確實是往上爬，每個人也就戰鬥位置，但沒有樂觀的本錢。面對中國武統進逼、台海和平狀況或經濟發展，都要非常戒慎恐懼，要繼續努力拚經濟，維持和平穩定、主權不受矮化。

民進黨高層人士9日指出，據黨內民調，目前民眾對民進黨支持度，大概有30%，初步有止跌回穩情形，或許與副總統賴清德擔任黨主席、內閣改組等有關，也可能是蜜月期，仍須戰戰兢兢、謙卑面對各界問題。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，幹事長鄭運鵬說，樂見行政院長陳建仁及新內閣團隊在短時間內，可以解決很多問題，若民調有正面發展，感謝陳建仁的付出，以及前行政院長蘇貞昌過去打下的基礎。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰表示，去年九合一選舉對民進黨來說是一個打擊，因此民進黨在選後一步一步有節奏的、努力想要再次站起，也做了檢討，希望讓社會大眾看到努力。（編輯：楊蘭軒）1120210

#民進黨立法院黨團
#陳建仁
#劉世芳
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