賴清德：台灣不孤單 國際民主陣營都站在一起

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）副總統賴清德今天表示，面對中國威權勢力，台灣並不孤單，這是國際社會的大事，不是台灣與中國有辦法私下解決，國際民主陣營都站在一起，就是希望能避免戰爭、產生和平的結果。

賴副總統今天出席「世界台灣客家聯合總會．2023客家論壇暨新春餐會」，致詞時談及國際社會與台灣互動愈來愈緊密，國際社會絡繹不絕地與台灣往來，當台灣面對的威脅愈大，國際社會對台灣的支持就愈多、愈明確，「台灣社會已融入國際社會的信賴核心」，台灣的良善力量贏得國際肯定，這非常珍貴。

賴副總統表示，中國固然在台海軍演，不僅是三不五時，而是每天都擾亂印太的穩定，但這個不是主流，中國的行為是個別行為，國際的主流是主張台海要和平。

延伸和平議題，賴副總統說，台灣的先民或是更早的原住民在這塊土地上生存發展時，每年都要面對颱風、地震，還有毒蛇猛獸，生存極不容易，所以每個人血液裏都留著一股「奮鬥求生存」的精神，「而且只相信自己的力量，不會相信別人給予我們的是永遠，都靠自己打拚」，這也是客家硬頸的精神。

賴副總統表示，所以和平要靠自己的實力，得來的和平才是真正的和平，靠別人賜給予的，別人也可以拿走，更不可能靠一張白紙就可以得到（和平）。

賴副總統並引述英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的名言指出，在戰爭與屈辱面前，當你選擇了屈辱，雖然得到暫時表面的和平，但是你若不願意做奴隸，最後還要面對戰爭。

賴副總統表示，總統蔡英文說「和平要靠國防、國防要靠全民」，台灣要增強自己的力量，面對中國威權勢力，台灣並不孤單，因為這是國際社會的大事，不是台灣與中國有辦法私下解決，國際民主陣營都站在一起，就是希望能避免戰爭、產生和平的結果，備戰才能止戰，備戰就是因為不想發生戰爭。

賴副總統還分享他擔任台南市市長時受邀到以色列參與國際城市首長高峰會議，曾請問以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「以色列有鄰居問題，台灣也有鄰居問題」，希望提供經驗給台灣參考。尼坦雅胡當時回答，無意干涉內政，但以色列不相信關起門來靠一紙協定就能確保和平，真正的和平要經過長期交流、合作、取得信任，這樣的和平才是永續的和平。

談到族群議題，賴副總統指出，民進黨對族群政策的精神是多元尊重，對每個族群都尊重，例如原民住民從16族變成19族，「尊重你自己的自主性」，對於客家鄉親也都一樣。（編輯：戴光育）1120210