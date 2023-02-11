率團訪問英國 江啟臣：雙方期待繼續深化關係

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨立委江啟臣5日率團訪問英國，他今天表示，此次訪英他充分感受到英國對台灣的支持，雙方都期待能有更多互動與合作，繼續深化雙邊關係與交流，他也邀請英國國會議員訪問台灣，瞭解台灣各界對台海情勢的看法。

江啟臣今天透過新聞稿指出，訪問英國期間拜會多位國會議員，包括下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）、國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）；擔任「台英國會小組」（APPG）榮譽會長的下議院副議長伊凡斯（Nigel Evans）等人，也於英國國會舉行交流酒會，台英國會小組成員歡迎訪團到來。

江啟臣說，期間也造訪「皇家國際事務研究所」、「劍橋大學地緣政治中心」、「皇家聯合軍事研究所」3所智庫、與英國學者專家交換意見，外交成果豐碩。

江啟臣指出，經濟上英國積極努力加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），作為成立後第一個申請加入的國家，英國政府相當看重目前進行中的談判工作，並期盼今年能有具體的成果，關於台灣的入會申請，英國學者也直指兩岸問題恐怕才是能否成功入會的關鍵。

江啟臣表示，這次英國行，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪英，許多討論都聚焦於地緣政治。在智庫座談也討論到，即便全球化、貿易自由化多年，仍無法撇除傳統地緣政治權力結構改變的影響，而近年地緣政治改變國際安全觀，世界強國逐漸轉變，認為實力才是關鍵，權力至上，這些觀點都間接影響兩岸與台灣的未來。

江啟臣表示，具體來說，英國於安全上加入澳英美三方安全夥伴關係，近期又與日本簽署「相互准入協定」，未來可能發展成美日印澳的四方安全對話聯盟加上英法，這些都是英國在亞太地區、台海的利益，感受到一定程度的危機感，而做出的態度上轉變與動作上的準備。

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江啟臣認為，英國的作為與轉變當然跟美國的印太戰略有關，未來美國與英國在印太戰略上的合作會愈來愈清楚與具體，將來應該會看到更多英國參與印太戰略部署的身影；英國雖忙著回應俄烏戰爭，但同步關注中國大陸的動向及亞洲的情勢，英國除了本身的利益考量，也表示支持台灣也是維護民主、自由的價值。

江啟臣表示，世界各國的國際觀點正在改變，各國都在調整自己的腳步，做好準備以面對國際局勢的變化，確保其國家利益。政府也應該引以為鑑，儘速調整步伐，跟上世界脈動，為台灣的國際空間與兩岸的未來尋找一些創造性思維，才能獲得進一步的突破，化解目前台海緊張的僵局。（編輯：郭無患）1120211