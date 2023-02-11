沃佛維茨：台美關係雙向互惠 持續合作可達雙贏

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（中央社記者謝方娪台北11日電）國發會主委龔明鑫10日接見美台商業協會訪團，美台商會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）表示，台灣不管在經濟發展及政治民主皆為世界典範，台美關係為雙向互惠，持續合作可達雙贏。

國家發展委員會在官網發布最新動態指出，龔明鑫10日接見沃佛維茨、美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）及22家美商代表一行24人，就科技發展趨勢、引進國際人才、勞工與進出口等法規調適等議題，前來國發會交流。

龔明鑫恭賀沃佛維茨榮獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，感謝沃佛維茨多年來深化台美經濟貿易合作及支持台灣民主。

龔明鑫指出，台美產業合作關係緊密，台積電赴美國亞利桑納州擴大投資，台灣成為美國最大外資投資國；同時，Google等科技企業也加碼投資台灣，並培育台灣人才。

沃佛維茨表示，台灣不管在經濟發展及政治民主上皆為世界典範，台美關係為雙向互惠，持續合作可達成雙贏局面。

龔明鑫對此深表認同，他提到，美國在各種國際場域上是台灣堅定支持者，且台灣與美國在5G或B5G、低軌衛星、電動汽車、淨零排放等領域存在眾多合作機會，深信台美關係堅若磐石。（編輯：郭無患）1120211