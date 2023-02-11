蔡總統沙鹿蔴園福興宮祈福 贈匾「淳風化俗」

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總統蔡英文（後左5）11日由立法院副院長蔡其昌（後左3）、立委林靜儀（後左4）、台中市議員楊典忠（後左1）及王立任（後左2）等人陪同，前往台中市沙鹿區蔴園福興宮參香祈福，並贈匾「淳風化俗」給廟方。中央社記者郝雪卿攝 112年2月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）總統蔡英文今天到台中市沙鹿蔴園福興宮參香祈福時指出，最近因國內疫情控制不錯，國際上疫情也和緩，因此政府決定，2月20日口罩政策可以放鬆，讓生活再次回歸正常。

蔡總統下午由立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、台中市議員楊典忠及王立任等人陪同，前往沙鹿蔴園福興宮參香祈福，並贈匾「淳風化俗」，廟埕擠滿信眾及附近的鄉親，總統說「感到很熱情，很溫暖」。

蔡總統指出，最近因為國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制不錯，國際上的疫情也和緩，20日口罩政策將放鬆，疫情至今3年多，因為大家的團結終於開始要解封，讓生活再次回歸正常。

蔡總統表示，希望立法院可以儘快通過特別條例，發6000元現金幫助大家減少生活各方面負擔，並協助疫情期間受影響的中小企業、小型店家轉型、恢復營業，讓經濟、社會更有韌性，國家穩定、經濟成長，再回到以前的經濟成長。

蔡總統接著說，政府有特別預算及許多計畫繼續照顧人民，讓人民感受到在困難的時候，政府有幫大家忙，地方有需要，林靜儀會幫大家爭取，她看過林靜儀的著作，擔任醫生時發現許多患者的故事，林靜儀是真正關心人的醫生立委，希望大家繼續支持林靜儀及蔡其昌。

林靜儀指出，台灣人說「神明保佑地方、人來為地方做事」，這一年來不僅爭取蔴園福興宮前大排加蓋工程、也持續致力改善沙鹿鎮南路沿線的排水系統，未來會繼續和地方一同爭取建設，希望大家一起努力讓地方更好、更發展。

蔡其昌表示，疫情期間，百工百業、小店家生意受影響、生活上很多不便，立法院下週開始要審查普發現金6000元的特別條例，並挹注勞保基金、健保基金及強化經濟韌性。除了經濟發展外，也盼總統持續支持海線地方建設。（編輯：謝雅竹）1120211