弔唁星雲法師少見中國信徒？ 蔣萬安：應持開放態度

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台北市長蔣萬安（前左3）12日前往佛光山弔唁星雲法師，針對媒體詢問弔唁星雲法師人潮眾多，但似乎少見來自中國者，蔣萬安表示，希望基於人道讓各界都能來表達哀悼之意，「這部分應抱持開放態度」。（佛光山提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）台北市長蔣萬安今天前往佛光山弔唁星雲法師。有媒體詢問，弔唁人潮中，少見來自中國者，蔣萬安說，希望基於人道讓各界都能表達哀悼之意，「這部分應抱持開放態度」。

星雲法師5日辭世，蔣萬安及桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱等人今天前往佛光山弔唁。

蔣萬安接受媒體聯訪時，有媒體詢問，弔唁星雲法師人潮眾多，但似乎少見來自中國者。蔣萬安說，希望基於人道，讓各界都能來表達哀悼之意，尤其星雲法師的精神一直在全世界深受感念，「這部分應該抱持開放態度」。

朱立倫則接受媒體聯訪時說，星雲法師曾對他開示要「有黨無我、無私無我，為社會奉獻」，讓他受益良多。星雲法師也說過「問我一生何所求，平安幸福照五洲」，這句話也是國民黨最重視的話，希望兩岸和平，全民能平安幸福。

洪秀柱說，星雲法師曾提到融和，融和就是要交流、溝通、換位思考，彼此替對方想，給人家方便，這也是未來兩岸必須共同努力的方向。對於具中國官方背景的弔唁團無法來台，洪秀柱說，「就看是不是要給人方便，只能說很遺憾」。

張善政接受媒體聯訪表示，大家都希望兩岸不要有戰爭，要往和平方向走，希望兩岸為政者要有智慧，向對方釋出適度善意，尤其宗教領域，有兩岸人民共同的意念，可以從這方面著手，將兩岸和平一步一步往前推。（編輯：黃世雅）1120212