南投立委補選 賴清德：支持蔡培慧南投有2黨支持

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南投縣立委補選3月4日投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德（右2）12日陪同民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧（右3）前往南投市聖和宮等多間宮廟參拜，賴副總統指出，呼籲縣民支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月12日

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（中央社記者吳哲豪南投12日電）副總統賴清德今天陪同民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧，前往多間宮廟參拜；賴副總統說，覺得南投無法好好發展很可惜，呼籲縣民支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。

南投縣立委補選3月4日投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德，陪同蔡培慧前往南投市聖和宮、受興宮等多間宮廟參拜，晚上還將參加六師挺蔡培慧後援會成立大會。

賴副總統在蔡培慧等人陪同下先來到聖和宮，他致詞表示，向媽祖祈求台灣風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快點過去，也希望南投鄉親安居樂業，而南投要進步除了要靠神明保佑，也需要有人出來幫南投做事情。

賴副總統指出，蔡培慧是南投的女兒，願意嫁給南投，呼籲大家支持蔡培慧，人的心肝是肉做的，看到有人願意堅持與打拚都會感動，蔡培慧從來不曾忘記要幫南投爭一口氣，讓南投縣進步。

賴副總統說，他不相信好山好水的南投縣，竟然無法和其他縣市比較；南投物產豐富，風景秀麗，南投鄉親也勤奮努力，但南投縣政評比落後，其他縣市在進步時，看不出來南投有進步，他認為主要是人的問題。

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賴副總統指出，民進黨要得到南投鄉親支持，這幾年來相對困難，而南投比台南更早民主化，10多年來變化這麼大，南投無法好好發展，他覺得很可惜；這次支持蔡培慧，除了因為蔡培慧條件好之外，且另外一區已經是國民黨立委，這區支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。

蔡培慧則指出，南投縣要發展經濟，她已向行政院長陳建仁爭取在南投設立科學園區，年輕人才會返鄉發展，情人節快到了，媽媽跟她說不用去找男朋友了，因為自己的女兒已經嫁給南投了。（編輯：郭諭儒）1120212