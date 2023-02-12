更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

南投立委補選 賴清德：支持蔡培慧南投有2黨支持

2023/2/12 18:03（2/12 19:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣立委補選3月4日投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德（右2）12日陪同民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧（右3）前往南投市聖和宮等多間宮廟參拜，賴副總統指出，呼籲縣民支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月12日
南投縣立委補選3月4日投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德（右2）12日陪同民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧（右3）前往南投市聖和宮等多間宮廟參拜，賴副總統指出，呼籲縣民支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投12日電）副總統賴清德今天陪同民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧，前往多間宮廟參拜；賴副總統說，覺得南投無法好好發展很可惜，呼籲縣民支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。

南投縣立委補選3月4日投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德，陪同蔡培慧前往南投市聖和宮、受興宮等多間宮廟參拜，晚上還將參加六師挺蔡培慧後援會成立大會。

賴副總統在蔡培慧等人陪同下先來到聖和宮，他致詞表示，向媽祖祈求台灣風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快點過去，也希望南投鄉親安居樂業，而南投要進步除了要靠神明保佑，也需要有人出來幫南投做事情。

賴副總統指出，蔡培慧是南投的女兒，願意嫁給南投，呼籲大家支持蔡培慧，人的心肝是肉做的，看到有人願意堅持與打拚都會感動，蔡培慧從來不曾忘記要幫南投爭一口氣，讓南投縣進步。

賴副總統說，他不相信好山好水的南投縣，竟然無法和其他縣市比較；南投物產豐富，風景秀麗，南投鄉親也勤奮努力，但南投縣政評比落後，其他縣市在進步時，看不出來南投有進步，他認為主要是人的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴副總統指出，民進黨要得到南投鄉親支持，這幾年來相對困難，而南投比台南更早民主化，10多年來變化這麼大，南投無法好好發展，他覺得很可惜；這次支持蔡培慧，除了因為蔡培慧條件好之外，且另外一區已經是國民黨立委，這區支持蔡培慧，讓南投同時得到2個政黨的支持。

蔡培慧則指出，南投縣要發展經濟，她已向行政院長陳建仁爭取在南投設立科學園區，年輕人才會返鄉發展，情人節快到了，媽媽跟她說不用去找男朋友了，因為自己的女兒已經嫁給南投了。（編輯：郭諭儒）1120212

#蔡培慧
#南投縣
#賴清德
蔡培慧
南投立委補選 林明溱批沒人才、蔡培慧指滿腦仇恨陳吉仲與南投青農座談 盼藉食農教育推廣南投茶
賴清德
賴清德邀賞電影灌籃高手 盼台南兩校籃球賽為國爭光賴清德邀籃球小將同賞灌籃高手 期勉超越自我
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族