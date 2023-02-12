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拒與北市府紀念228 台灣國家聯盟：元凶是蔣介石

2023/2/12 21:32（2/12 21:45 更新）
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（中央社記者葉素萍、陳昱婷台北12日電）台灣國家聯盟今天決定不與台北市政府合辦228紀念活動，另在自由廣場舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民說，台灣歷史真相還沒還原，前國史館長張炎憲已直指228元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦228紀念活動，是很奇怪的事。

對此，台北市政府發言人羅旺哲回應，228紀念活動是蔣萬安非常關心的議題，會持續請文化局安排相關規劃，並持續保持用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層次上，能做的事絕不迴避。

台北市政府與台灣國家聯盟等本土社團合辦228紀念活動行之有年，蔣萬安上任台北市長後，外界關注「蔣家後代」身分如何面對這段台灣歷史傷痛。

台灣國家聯盟主任李邦孚今天說，台灣國家聯盟決定不與台北市政府合辦228紀念活動，28日當天下午將在自由廣場另辦活動。

李邦孚說，有些228家屬本來還說要去台北市政府舉辦的活動現場抗議，台灣國家聯盟自辦紀念活動，希望大家「記取教訓、告慰亡靈」。

台灣國家聯盟總召吳樹民受訪表示，台灣的歷史真相還沒還原，前國史館長張炎憲已直指228元凶就是蔣介石，「由蔣家後代主辦這個活動，是很奇怪的事」；且228受難者家屬亦期待，台灣國家聯盟不要與台北市政府合辦活動。（編輯：林克倫）1120212

#台灣國家聯盟
#蔣萬安
#台北市政府
蔣萬安
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