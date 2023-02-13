綠批無心為民服務 林明溱競總：跳針式打烏賊戰

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（中央社記者葉素萍、蕭博陽台北13日電）民進黨今天質疑國民黨南投縣立委補選參選人林明溱過去擔任8年縣長時擺爛，無力執行蔡培慧擔任立委時向中央爭取到移除草屯垃圾堆積的經費，這樣的人是否還有資格參與立委補選。

林明溱競選總部表示，2月已過2週，民進黨仍跳針式打烏賊戰，對於重複的抹黑與攻擊，總部不予回應，但反觀對手與立法委員林靜儀擔任不分區立委時，都沒為南投做什麼事，身為農運出身的立委，卻為個人政治生涯變成「黨意立委」，對手也應好好說明。

南投立委補選3月4日舉行，民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲今天召開記者會質疑林明溱在擔任縣長任內不僅無力執行蔡培慧向中央政府爭取到移除草屯垃圾堆積的經費、更擺爛全南投縣的垃圾問題，就連最基本的學校設施整修也做不到，種種行徑讓人質疑，「這樣的人還有資格參與立委補選嗎？」

民進黨說，林明溱過去吹噓在南投花數億元蓋天空步道、天空塔、秀泰影城、蓋國民運動中心，但是光是連替學校設施整修的10、20萬配合款都拿不出來，讓人質疑這樣的人是否有心為縣民服務。

張志豪說，蔡培慧替南投爭取許多預算，中央在南投縣的前瞻建設補助近400億元，包含中興大學進駐中興新村10億元、穩定供水和防災親水318億元、鐵公路建設96億元。

張志豪說，林明溱擔任縣長時，在前行政院長蘇貞昌任內，一次都沒有出席向中央爭取前瞻經費。林明溱過去當縣長時8年就這麼擺爛，縣長8年任內無法解決的事情，大家如何相信林明溱當選立委，未來8個月能夠把過去的積弊一次解決。

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此外，國民黨上午舉行記者會，指國民黨南投縣議員游顥的臉書封面照片遭惡意變造，還製作「拒投國民黨候選人林明溱」圖卡。

民進黨副秘書長黃建嘉表示，圖卡上面有著游顥本人的定裝照，「請問蔡培慧總部要如何拿到這張定裝照？」要拿到游顥定裝照，一定與游顥關係非常好。所以明眼人都知道，造謠圖卡的事情，國民黨自導自演的可能性非常高。（編輯：蘇志宗）1120213