蘇清泉提選舉無效開庭 堅持全面驗票

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天在屏東地院進行準備程序庭，蘇清泉表示，訴諸法律盼真相水落石出，蒐集事證很辛苦，堅持全面驗票。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，隨即向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，於是再提出選舉無效及當選無效之訴，今天在屏東地方法院進行第二次程序庭，針對爭議點各自陳述。

蘇清泉委任律師指出，去年11月26日選舉當天，從下午4時開始進行開票，屏東711個投開票所，每處的選舉人數約數百人至1000多人，部分投開票所開到晚上8時許，甚至更晚，開票速度與人數，根本不符合比例原則，因使堅持勘驗晚上8時30分過後的才完成開票的投開票所，共計103個。

另外，萬巒鄉第421投開票所，有一戶人家共3人，投完票後走出投票箱才發現少領縣長票，當場跟選務人員反映，選務人員以已經走出圈票區為由，不予補發。發生的類似的選舉瑕疵共有8處，希望能勘驗，若發現更多疑慮，不排除全面驗票。

對此，屏東縣長周春米及屏東縣選委會委任的律師均認為，當下就應該立即向選務人員反映，但人已經走出圈票處才提出，說法令人質疑，不認為選務人員有任何動機刻意不發選票。

蘇清泉開庭結束接受媒體聯訪強調，訴諸法律就是期盼讓真相水落石出。蒐集事證的過程很辛苦，堅持全面驗票，若判決結果輸了，會坦然接受。（編輯：黃世雅）1120213