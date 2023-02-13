南投立委補選查賄 林明溱團隊供百萬檢舉獎金

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南投立委補選3月4日將舉行，維護乾淨選風，南投地方檢察署檢察長張云綺（右2）13日陸續拜訪國民黨參選人林明溱（左2）等人，林明溱表示，贊成檢、警、調秉持中立原則、不分黨派辦案，主動出擊查賄才能確保選舉公平。（林明溱團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月13日

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投立委補選，國民黨參選人林明溱今天表示，贊成檢、警、調主動出擊查賄，確保這次選舉公平，除了政府檢舉賄選獎金最高1000萬元，團隊另提供百萬元獎金，歡迎提供事證。

維護乾淨選風，南投地方檢察署檢察長張云綺今天陸續拜訪林明溱、民進黨參選人蔡培慧，林明溱會中表示，贊同檢調秉持中立原則、不分黨派辦案，主動出擊查賄才能確保選舉公平，林明溱競選團隊也提供百萬元檢舉獎金，歡迎所有人提供事證，遏止賄選發生。

另外，林明溱透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，擔任南投縣長任內得知，彰化基督教醫院有意到南投設立分院，此事攸關南投人就醫權益，因此，他當時積極爭取並促成，請縣府相關單位配合辦理，終於在卸任前定案，預計2028年竣工，他非常開心，終於美夢成真。

林明溱表示，心肌梗塞病患送到台中市、彰化縣大型醫院搶救，時間來不及，因此他在縣長任內積極建置24小時待命的醫療系統，縣內區域醫院建置心導管中心，把握搶救黃金時間，成功救回許多心肌梗塞病患。

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林明溱說，任內積極爭取「醫中計畫」，讓28名醫學中心專科醫師支援縣內5家醫院，補助經費達新台幣5億5800萬元；未來擔任立委將繼續為南投醫療升級努力，將促請縣內大型醫療院所與外縣市醫學中心合作，持續讓南投引進最新醫療技術，提升區域醫療品質。

對此，民進黨南投縣議員沈夙崢指出，與醫學中心合作大家都認同，但林明溱執政時南投高齡人口激增，林明溱當8年縣長、6年立委不做，現在選舉又亂開支票；蔡培慧長期投入地方醫療發展，提出醫院互聯網，也促成南投基督教醫院提升醫療量能與設備，擴增400個病床數造福鄉親。（編輯：郭諭儒）1120213