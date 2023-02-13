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蔡總統14日接見聖文森訪團 府：提升兩國合作關係

2023/2/13 19:37
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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統府發言人Kolas Yotaka今天說，總統蔡英文明天上午將接見聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲訪團，期盼透過交流讓兩國的合作關係提升，並共同為全球疫後經濟復甦做出積極貢獻。

Kolas晚間指出，友邦聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）訪團將於明天抵達台灣，展開至2月17日為期4天訪問行程，總統府表達誠摯歡迎。

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Kolas表示，今年是台灣與聖文森及格瑞那丁建交42週年，兩國長期在婦女賦權、醫療農業、資通訊、教育文化等領域，有密切的合作關係；聖國在諸多國際場域，也大力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

Kolas指出，此行是彼德絲首度訪問台灣，並將出席「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」擔任與談人，就提升婦女參與經濟發展等議題深入交換意見；期盼透過此次交流，讓兩國合作關係更為提升，並共同為全球疫後經濟復甦做出積極貢獻。（編輯：林克倫）1120213

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