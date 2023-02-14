聖文森及格瑞那丁外長彼德絲訪問團 清晨抵台

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聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）（前排左2）率領的訪問團，在14日清晨抵台，由外交部次長俞大㵢（前排左）代表前往接機。（外交部提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年2月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲訪團今天清晨抵台，彼德絲表示，「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」有很大的幫助。

聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）率領的訪問團，在今天清晨6時18分搭機抵台，由外交部常務次長余大㵢代表前往接機。

彼德絲在桃園國際機場致詞表示，非常高興來台訪問，對於外交部推動的「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」啟動後，對於促進疫後經濟復甦有很大的幫助，她很開心可以來到台灣。隨後在外交部接機人員協助下通關離去。

總統府發言人Kolas Yotaka昨晚指出，彼德絲訪團將於14日抵達台灣，展開至17日、為期4天的訪問行程，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文14日上午也將接見訪團。

Kolas表示，今年是台灣與聖文森及格瑞那丁建交42週年，兩國長期在婦女賦權、醫療農業、資通訊、教育文化等領域，有密切的合作關係；聖國在諸多國際場域，也大力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

Kolas指出，此行是彼德絲首度訪問台灣，並將出席「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」擔任與談人，就提升婦女參與經濟發展等議題深入交換意見；期盼透過此次交流，讓兩國合作關係更為提升，並共同為全球疫後經濟復甦做出積極貢獻。（編輯：陳政偉）1120214