總統：今年起增加獎學金名額 歡迎聖文森青年來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天接見聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲時表示，今年起，將增加台灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國年輕朋友來台灣深造。台灣和聖文森國持續深化雙邊關係，一起為雙方人民創造更多福祉。

聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）率領的訪問團，上午抵達台灣，展開為期4天訪問行程。

總統蔡英文上午在總統府接見彼德絲所率訪團成員，總統致詞時先歡迎訪賓到總統府，她說，這是彼德絲第一次來台訪問，並且接受台灣邀請參加拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇，分享寶貴經驗，共同尋求更多跨領域合作機會。

總統說，這些年來，台灣和聖文森國持續深化雙邊關係，透過一次又一次的交流，加深雙方情誼，在疫情期間，更相互扶持，在基礎建設、農業科技、公衛醫療以及教育文化等領域取得豐碩成果。

她表示，台灣和聖文森國一起把握後疫情階段經濟復甦的機會，共同推動婦女賦權計畫，提供聖文森國女性企業家更多資源，也協助女性工作者培養專業的技術能力，這些努力都是為了雙邊民間交流奠定更穩健的基礎。

總統期待兩國之間能夠持續深化教育文化領域的合作，她說，從2004年到現在，已經有超過200位聖文森國的青年學子來台就讀，為雙方在教育以及青年交流上激盪出更多火花，今年起，將增加台灣獎學金名額，歡迎更多聖文森國的年輕朋友來台灣深造。

蔡總統也說，謝謝聖文森國長期對台灣堅定的支持，總理龔薩福（Ralph Gonsalves）多次在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與，這些溫暖舉動都讓台灣非常感動。

彼德絲致詞時表示，身為聖文森第一位女性外交部長，能夠參與明天的「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，意義非常重大。

彼德絲說，台灣駐聖文森大使藍夏禮邀請她參與婦女賦權計畫時告訴她，蔡總統非常期待她的參與，而她也非常樂意有所貢獻，讓聖文森的女性有更多賦權意識。非常期待參與論壇，分享聖文森經驗，以及跟其他國家學習如何在婦女賦權上盡一份力。

她提到，還小的時候就常聽到中華民國台灣的事蹟，她也有朋友因為獎學金計畫能夠上學、能夠來台灣接受高等教育，台灣對於聖文森的支持在各方面都具備，她要表達誠摯感謝，同樣的，聖文森也一再對中華民國台灣展現堅定不移的支持。

彼德絲說，聖文森政府非常重視教育改革，很高興聽到蔡總統說從今年開始，獎學金的名額會提升，目前有非常多學生正在準備申請相關獎學金。（編輯：謝佳珍）1120214