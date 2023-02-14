國防部：偵察氣球若近領空具威脅 應處手段包含擊落

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（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部今天表示，台灣應處高空偵察氣球的原則與美國概同，但目前為止，未見具威脅性、且必須使用武器加以摧毀的目標；若偵察氣球屬高度威脅且接近領海、領空，處置手段就包含擊落，但這與「第一擊」定義不同。

英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

國防部上午舉行例行記者會，國防部情報參謀次長室助理次長黃文啓少將表示，國軍與跨部會運用聯合情監偵手段，都能夠有效掌握周邊情資，但情蒐手段、系統及作法屬於國家機密，不便對外說明；程序為雷達偵測後，區分民用或具威脅性，若具威脅性則採必要手段處置。

黃文啓指出，到目前為止，在台灣周邊所發現的氣球，絕大部分屬氣象探測用，這類氣球體積小、重量輕，飛行到一定高度後會自動爆裂，雖然雷達回波相對較弱，但並非偵測不到；偵察氣球則會掛載偵測用載體，因材質的關係，會明確顯示於雷達幕，國軍也透過各種管道偵蒐，不存在外媒所稱「掌握不到」的狀況。

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黃文啓強調，台灣針對偵察氣球的應處原則與美國概同，也就是必須對國家安全及民生等產生威脅才會處置，但目前為止，尚未遇見具威脅性且必須使用武器摧毀的目標；如果確認目標屬高度威脅性且接近領海、領空，處置手段就包含擊落，但迄今尚未看到中共在台灣周邊使用如同侵入美國領空般、同樣精密的偵察氣球。

黃文啓並強調，擊落偵察氣球與國防部長邱國正日前提到的「第一擊」定義有所差別，因為偵察氣球並不具武力威脅，與應對提高武力威脅的處置方式是不同的。（編輯：郭無患）1120214