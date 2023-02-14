經濟部：地調所組織改造 施政將加乘沒有降級

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（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量立委陳椒華今天與民間團體指出，台灣身為多地震的國家，但目前政府的組織改造版本，規劃成立礦業管理及地質調查中心，這恐弱化地質調查工作，讓經濟部中央地質調查所實質降級。

受邀出席記者會的經濟部專門委員紀佳伶說，地調所在組織改造後並沒有不見，也沒有被矮化，成立礦業管理及地質調查中心，兩者不能偏廢，而且從名稱上就可以看出是兩者並重。

紀佳伶指出，為了要落實資源合理運用及經濟發展永續政策外，希望透過2機關的合作，還有人力與資源偕同運用，做更大的施政加乘效果。

對於經濟部欲將礦務局、中央地質調整所整併為礦業管理及地質調查中心，陳椒華今天與中華民國地質學會理事長陳文山等人召開記者會，呼籲政府應重視地質調查科學業務，地調所在組織再造時不能降級。

陳椒華認為，行政院現行規劃的礦業管理及地質調查中心，可能會偏向開發利益導向，而地質調查是國土規劃與重大建設的基礎，組改不該弱化地質調查工作，讓地質調查所實質降級。

行政院人事行政總處專門委員古元玲表示，經濟部為了資源合理運用及經濟的永續發展，規劃將地質調查所、礦業司與礦務局整合，未來將統稱為礦業管理及地質調查中心，仍屬行政院三級機關，組織層級或機關首長列等都沒有變動，沒有降級情形也合乎法制。

對於相關法制作業，古元玲說，包括名稱或執掌項目等，待立法院審議時再作討論。（編輯：楊凱翔）1120214