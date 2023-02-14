國家生技醫療品質獎頒獎 賴副總統提3期許

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）第25屆國家生技醫療品質獎暨SNQ品質標章今天頒獎，副總統賴清德致詞說，盼讓台灣成健康具生物韌性的國家，更期許生物醫療產業蓬勃發展，護國又護健康，走入國際影響世界。

第25屆國家生技醫療品質獎暨SNQ品質標章頒獎典禮下午登場，賴副總統、立法院長游錫堃及衛生福利部長薛瑞元等人出席，頒獎給予得獎者肯定。

曾是醫界一分子的賴副總統感觸特別深，他提到，許多得獎作品的研究成果，都是他過去在醫學生、醫師時期無法解決的疾病，如今不但找到解方，甚至成為教科書內容，可見台灣已是世界典範。

賴副總統勉勵醫界團結，為台灣的未來共同努力3件事，首先是讓台灣成為健康國度，台灣平均餘命已增加到80多歲，但不健康生存年數也達到8.4年，換言之，民眾平均10%的歲月，可能臥病在床、坐輪椅或生活上需要有人照顧，未來不只要活得久，更希望能活多久就健康多久。

再者，盼讓台灣成為生物韌性國家。賴副總統說，2002年、2019年分別來了嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不知何時又會有下一波全球疫情，儘管台灣醫療保健指數連續6年全球第一，是很好的基礎，但還要再加把勁，面對各種疫情都能因應。

第三，則是帶動生物醫療產業發展。賴副總統指出，國家生技醫療品質獎就是要提升安全有品質的醫療服務，並推動產業；生物醫療產業產值2021年已成長到約新台幣7000億元，有實力與ICT產業一起成為護國神山，既護國又護健康，具多元利益在其中，期許不久之後成為兆元產業，帶領台灣走入國際，影響全世界。

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薛瑞元致詞時表示，這個頒獎活動已舉辦25年，對台灣醫療品質提升有很大貢獻，其中許多台灣新創、首創技術及照顧模式，台灣能做到這樣，非常不簡單，這些成績都是逐漸累積而來，的確是台灣之光。

薛瑞元接著笑說，另一方面擔心是不是又要爭取納入健保，不過回頭想想，如果能以優先納入健保作為鼓勵，激勵醫療產業發展，這倒是可以考慮看看；國家生技醫療品質獎會繼續辦下去，讓台灣的發明更加精進，並期待推展到國外。（編輯：管中維）1120214