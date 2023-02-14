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賴清德：面對中國威脅 台日要維持印太和平穩定

2023/2/14 18:38（2/14 20:33 更新）
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副總統賴清德（前右）14日接見日本台灣後援會長陳天隆（前左）等人。（總統府提供）
副總統賴清德（前右）14日接見日本台灣後援會長陳天隆（前左）等人。（總統府提供）
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（中央社記者溫貴香台北14日電）副總統賴清德今天接見日本台灣後援會長陳天隆等人，指出當地震發生時，台日間互相關懷，當疫情來時，互相幫助。現在，台灣和日本共同面對中國威脅，更要同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。

副總統賴清德下午接見日本台灣後援會長陳天隆一行人，副總統致詞時首先代表總統蔡英文歡迎陳天隆率領「日本台灣後援會」到總統府，感謝後援會成員人在日本、心在台灣，不管台灣發生任何大小事，都出錢出力，給予台灣支持，也在日本辛苦打拚，有非常好的成就，讓日本各界看到台灣的努力。可說是台日兩國關係橋梁，也是台灣榮譽大使。

副總統說，疫情期間，在日僑領們都出錢出力，幫助日本取得口罩和醫療用品，協助日本度過難關，因此在台灣缺少疫苗時，日本也回贈超過420萬劑疫苗，這都是大家平時建立友誼的成果。

他提到，當地震發生時，台日之間互相關懷，當疫情來時，互相幫助。現在，台灣和日本共同面對中國威脅，更要同心協力站在一起，維持印太地區和平與穩定。（編輯：林興盟）1120214

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