紐西蘭因熱帶氣旋進入緊急狀態 外交部表達援助意願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北14日電）紐西蘭北島近日遭受熱帶氣旋襲擊造成傷亡，外交部亞太司今天代表部長吳釗燮，向紐西蘭商工辦事處副代表貝茨（Renee Bates）轉達台灣政府與人民的誠摯慰問，並表達將視紐國災情酌情提供所需人道援助的意願。

外交部發布新聞稿指出，紐西蘭北島近日遭受強烈熱帶氣旋襲擊，造成當地洪水氾濫、海水倒灌、人員傷亡，以及奧克蘭機場班機延宕等嚴重災情，紐西蘭政府已於今天宣布「國家緊急狀態」。

外交部表示，紐西蘭商工辦事處對台灣政府在第一時間的慰問與關心，表示感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部指出，依據駐處掌握消息，目前尚無台僑或台商傷亡或受困。外交部將與駐紐西蘭代表處、駐奧克蘭辦事處及紐國相關部門保持密切聯繫，隨時注意災情發展，並提供必要的協助。

外交部提醒，民眾如果在紐西蘭遭遇急難需要協助，請即撥打駐紐西蘭代表處緊急聯絡電話：+64-27-449-5300；或駐奧克蘭辦事處緊急聯絡電話：+64-27-271-2700；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以取得必要協助。（編輯：趙蔚蘭）1120214