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空勤總隊去年成功救援231人 林右昌讚內政部之光

2023/2/15 13:00（2/15 16:21 更新）
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內政部長林右昌（後中）15日到新北市視察空勤總隊，聽取工作報告，並對同仁辛勞表示肯定與慰勉。中央社記者黃麗芸攝 112年2月15日
內政部長林右昌（後中）15日到新北市視察空勤總隊，聽取工作報告，並對同仁辛勞表示肯定與慰勉。中央社記者黃麗芸攝 112年2月15日
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（中央社記者黃麗芸台北15日電）內政部長林右昌今天到新北市視察空勤總隊並聽取工作報告，他表示，空勤總隊為國家救災體系不可或缺的重要一環，去年成功救援231人等傑出表現為內政部之光，予以肯定慰勉。

林右昌上午到內政部空中勤務總隊視察，會前針對房貸支持方案接受媒體聯訪說明，隨後便進入會議室閉門聽取工作簡報。

空勤總隊事後透過新聞稿說明，林右昌上任後到空勤總隊視察，當場肯定過去1年所繳出的漂亮成績單，包括成功救援231人、飛安紀錄良好等優良成績。

林右昌會中表示，空勤總隊在總隊長井延淵帶領下，嚴格要求紀律，精實各項飛行訓練，持續提升飛機保修量能，飛安工作持續精進。

同時，空勤總隊執行黑鷹直升機接機任務歷時12年，獲得111年度公務人員傑出貢獻獎團體獎；興建台東駐地工程獲行政院公共工程金質獎佳作，成績亮眼。

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他指出，空勤救災工作總是在惡劣天候、困難環境、嚴峻地形及不可知的情境下執行任務，每次遇到各種災難和救人同時，自身也是冒著生命危險工作，像是今年1月16日一艘蒙古籍貨輪在台灣海峽遇難沉沒，船員棄船逃生漂流海上，經空勤機組員與海巡同仁奮勇冒險救援，8名船員全數獲救，視人命為己命精神令人感佩。

林右昌表示，空勤總隊在國家救災體系是不可或缺且非常重要的一環，近幾年的傑出表現可謂內政部之光、公務機關楷模，期勉大家執行救災任務必做好飛安工作，並對同仁辛勞表示肯定與慰勉。（編輯：龍柏安）1120215

#林右昌
#空勤總隊
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林右昌
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