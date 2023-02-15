時力：全台住宅逾半屋齡超過30年 應加速補強

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（中央社記者王揚宇台北15日電）土耳其強震造成嚴重傷亡，時代力量立法院黨團於今天召開記者會，揭露全國900多萬稅籍宅數中竟然有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用921大地震前的耐震標準，呼籲政府應全面檢視危險老舊私有及公用建築並補強。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開「行政牛步是人禍，老屋補強別再拖」記者會，提出相關訴求。

陳椒華表示，921大地震發生後，至今20餘年間，台灣又陸續發生至少21次災害型地震，總計造成155人死亡、1840人輕重傷，並有至少500棟房屋倒塌。

陳椒華指出，經濟部地調所目前公告全台36處活動斷層地質敏感區中，仍有16處尚未完成調查及公告資訊；已公布的活動斷層或敏感區，則應與內政部圖資對應，才能清楚掌握活動斷層地質敏感區上的建物與公共建設，否則民眾恐身陷高風險地段卻毫無知覺，這是相關主管機關應立即改善的重要工作。

王婉諭說，台灣在921地震後雖陸續推動修法，但以稅籍住宅數量為例，全國900多萬稅籍宅數中竟然有高達460萬、51%的高比例住宅屋齡超過30年，適用的是921大地震前的耐震標準。身為地質系畢業的校友，很擔心數量龐大的老宅耐震能力能否應付潛藏的大地震威脅。

此外，她也說，2021年「私有建築物耐震安檢措施」初步評估補助案件的目標為6900件，但實際卻僅執行908件，令人質疑政府連基礎評估都未能落實，更難以完成後續的補強工作。

王婉諭呼籲，台灣必須全面檢視危險老舊私有及公用建築並針對該補強的建物迅速作業，以長期且穩定的方式推動相關計畫，否則只是不斷用人命來換取下一個改革。

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邱顯智表示，台灣老屋的建築履歷應加強，現制的防災避難措施也必須重新檢視，特別是在2018年花蓮地震後，黨團就曾提出中央應積極推動建築履歷制度，尤其對於「非新建、屋齡高」的房屋，更應重新檢視或建置，並減少危險不良建物一再轉手賣出。

邱顯智指出，政府也應儘早針對長者完成災後的系統性撤離計畫，特別是常設置於私有房屋中的養護機構，及後續即時的災後照護人力及救護資源，這都有賴政府機關制定適合的防災救護目標。（編輯：翟思嘉）1120215