蔡培慧競總：政績歷歷在目 請對手不要違背良心說謊

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投立委補選民進黨參選人蔡培慧競總今天表示，蔡培慧從政以來擔任不分區立委等職，協助上千條農路改善、改善八卦山灌溉、促成中興大學設南投校區等，政績歷歷在目，請對手不要違背良心說謊。

對於國民黨今天召開記者會指蔡培慧沒有在地耕耘、是空降人選、心中只有黨意等說法，蔡培慧競選總部回應表示，請國民黨及國民黨參選人林明溱不要再講空話，林明溱當集集鎮長辦理鄉土燈會，經費是921震災重建基金會撥付，那幾年擔任基金會執行祕書的蔡培慧還多次去鄉土燈會，請對方不要違背良心說謊。

蔡培慧競總表示，蔡培慧擔任不分區立委協助上千條農路改善、通過農民退休儲金條例，就連林明溱當立委、縣長都做不到的八卦山灌溉設施，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間爭取新台幣3億4000萬元解決此區長期無水可用困境；集集、竹山、鹿谷、名間等路平專案10多億元經費，也是她協助向營建署爭取。

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蔡培慧競總指出，歷年國民黨立委、縣長參選人，口口聲聲要爭取國立中興大學在南投設校區，但國民黨參選人一件都沒做到，反觀蔡培慧2年多就成功促成中興大學進駐南投縣中興新村設立校區，蔡培慧可被檢驗政績歷歷在目，更不要說擔任立委期間通過的法案。

蔡培慧競總強調，林明溱一直以來所為，都是顧及「林家」的私人利益，就連今天在台北召開記者會的新科南投縣議員林儒暘也是「林家幫」，南投縣難道是林家的嗎？（編輯：陳仁華）1120215