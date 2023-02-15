更多編輯台推薦新聞：
「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身
娛樂

「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝
政治

影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真
國際

裴洛西還原訪台談話 張忠謀：美國砸錢進晶片市場太天真

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉文正心肌梗塞病逝美國 醫：胸痛不適要特別注意
首頁 / 政治

蔡培慧競總：政績歷歷在目 請對手不要違背良心說謊

2023/2/15 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投立委補選民進黨參選人蔡培慧競總今天表示，蔡培慧從政以來擔任不分區立委等職，協助上千條農路改善、改善八卦山灌溉、促成中興大學設南投校區等，政績歷歷在目，請對手不要違背良心說謊。

對於國民黨今天召開記者會指蔡培慧沒有在地耕耘、是空降人選、心中只有黨意等說法，蔡培慧競選總部回應表示，請國民黨及國民黨參選人林明溱不要再講空話，林明溱當集集鎮長辦理鄉土燈會，經費是921震災重建基金會撥付，那幾年擔任基金會執行祕書的蔡培慧還多次去鄉土燈會，請對方不要違背良心說謊。

蔡培慧競總表示，蔡培慧擔任不分區立委協助上千條農路改善、通過農民退休儲金條例，就連林明溱當立委、縣長都做不到的八卦山灌溉設施，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間爭取新台幣3億4000萬元解決此區長期無水可用困境；集集、竹山、鹿谷、名間等路平專案10多億元經費，也是她協助向營建署爭取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡培慧競總指出，歷年國民黨立委、縣長參選人，口口聲聲要爭取國立中興大學在南投設校區，但國民黨參選人一件都沒做到，反觀蔡培慧2年多就成功促成中興大學進駐南投縣中興新村設立校區，蔡培慧可被檢驗政績歷歷在目，更不要說擔任立委期間通過的法案。

蔡培慧競總強調，林明溱一直以來所為，都是顧及「林家」的私人利益，就連今天在台北召開記者會的新科南投縣議員林儒暘也是「林家幫」，南投縣難道是林家的嗎？（編輯：陳仁華）1120215

#蔡培慧
#林明溱
#國民黨
蔡培慧
蔡培慧邀陳吉仲與農民座談 讓政策更貼近南投需求南投立委補選查賄 林明溱團隊供百萬檢舉獎金
林明溱
綠批政見跳票是政治詐騙犯 林明溱競辦：烏賊戰碩論遭指涉抄襲 林明溱競總：親身經歷獨創內容
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族