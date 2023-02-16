鄭文燦：掌握雞蛋產銷強化調度 確保價格合理平穩

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（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院副院長鄭文燦今天召開穩定物價小組會議時表示，近期民眾關心國內雞蛋產能及價格議題，已請農委會精準掌握雞蛋產銷資訊，強化調度與推動產業升級，確保農民收益並兼顧消費者權益。

行政院晚間透過新聞稿表示，為掌握國內物價情勢，持續落實政府穩定物價作為，鄭文燦今天召開穩定物價小組會議，責請農委會、經濟部、行政院主計總處及國發會等相關單位，密切關注國內重要民生物資的市場供需及物價情勢，審慎因應。

行政院指出，近期台灣雞隻育成及產蛋率因受氣候溫差大、疫病等因素影響，供應量略減，蛋價微幅調漲。鄭文燦指示，雞蛋要達成讓民眾買得到、價格合理、國內自給率足夠等3個目標，除了要延續飼料原物料稅負減徵外，並請農委會持續掌握雞蛋產銷動態。

鄭文燦表示，另要加強調度作業，除透過現有庫存雞蛋進行調配外，通路應採分時段上架，確保消費者可買得到，強化協調加工業者及各地蛋商公會橫向調度，以維持價格合理，滿足民眾雞蛋需求。

鄭文燦說，另一方面要從根本著手，協助禽場設施升級，提升禽場生物安全及抗逆境能力，並增加種雞供應，以提升雞蛋自給率。

行政院表示，2022年初以來受俄烏戰爭、供應鏈瓶頸、氣候異常等影響，國際原物料價格攀升，推升通膨壓力，2022年3月到7月CPI年增率都超過3%；但去年下半年起，全球需求放緩，國際原物料價格逐步下跌，且政府持續推動多元穩定物價措施，2022年8月到12月CPI年增率已連續5個月低於3%。

行政院指出，近期國內外機構預測台灣2023年CPI年增率介於1.86%到2.2%，較去年的2.95%回落。但民眾對價格變動較有感受性日用品及食品等，要特別注意。鄭文燦已請相關部會加強監控，請法務部、公平會及消保處適時啟動聯合稽查作業，防範哄抬、壟斷等不法情事。

行政院表示，2022年下半年起，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格自高檔逐步回跌，但相關進口物資價格仍相對偏高，加上俄烏戰爭僵持、中國經濟復甦可能造成通膨再現等物價波動變數續存。

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行政院說，考量進口原物料價格仍有上漲風險，鄭文燦請財政部延長黃豆、玉米及小麥營業稅減免，從原訂期限的3月底繼續延長，並儘快報院核定，以減少預期心理。

鄭文燦也請經濟部、農委會等相關部會持續與業者、公協會聯繫溝通，密切掌握重要民生物資價量異常原因及未來價格趨勢，研提妥適對策，提前因應；另請經濟部安排訪視各通路平價專區，確保民生物價合理、平穩。（編輯：趙蔚蘭）1120216