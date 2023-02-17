前英相特拉斯日本演說 將呼籲提升台灣外交地位

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）「對華政策跨國議會聯盟」17日將首度在日本舉行國際論壇。聯盟今天預告，應邀演說的前英國首相特拉斯將聚焦中國議題，並呼籲各國深化與台灣的經濟互動、提升台灣的外交地位。

此外，她將呼籲七大工業國集團（G7）即刻擬定制裁措施，以即時反制北京進一步升高對台灣的軍事威脅。

特拉斯（Liz Truss）去年9月6日上任、10月25日正式卸任，在任不到50天，堪稱英國歷來「最短命首相」。

不過，她從去年12月起即動作頻頻，包括前往美國與「志同道合」的右傾政治人物會晤，並在親英國保守黨右派的媒體發聲，例如在「每日電訊報」（The Daily Telegraph）發表數千字專文、接受「觀察者」（The Spectator）雜誌所屬網路電視專訪，頗有尋求強勢回歸之勢。

在「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）日本論壇發表演說是特拉斯卸任首相後首場海外公開活動，演說主題為「確保一個自由而開放的印太區域」（Securing a Free and Open Indo-Pacific）。

根據IPAC提供的資料，她將針對中國相關議題提出6項具體政策建議，包括建立「經濟領域的北大西洋公約組織（NATO）」，也就是結合理念相近的民主政體共同應對經濟脅迫，並確保當其中一個成員國遭霸凌，組織內其他國家將採取集體行動。

此外，她將呼籲各民主政體全盤檢視並減少在關鍵產業對北京的依賴；深化與台灣和民主世界的經濟互動，必要時簽訂貿易協議；提升台灣的外交地位、將台灣納入國際組織；建立一個更強韌的太平洋防衛聯盟；即刻擬定國際制裁措施，以即時反制北京升高對台灣的軍事威脅。

擔任首相前，特拉斯是英國外交大臣，當時即以「對中強硬」著稱，就任首相後則要求翻新英國政府2021年3月發布的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR），預計將中國定位為「威脅」（threat）。

她的繼任者蘇納克（Rishi Sunak）延續修訂IR的政策，但將中國定位為「體制性挑戰」（systemic challenge）、「體制性競爭者」（systemic competitor）。儘管這樣的定義與美國、歐盟較相近，卻引發英國政壇部分「對中鷹派」不滿，蘇納克所領導政府也屢遭批評對北京「不夠強硬」。

日本是G7輪值主席國，G7峰會定5月在廣島舉行，印太區域安全及其與歐洲－大西洋安全的連結預期是峰會焦點之一，這也是為何IPAC選擇在日本舉辦論壇，並凸顯中國威脅自由民主和以規則為基礎的國際秩序。

根據IPAC預擬議程，講者包括3位前首相或總理：特拉斯、澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）、比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）。

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IPAC預告，與會各國議員將呼籲建立「乾淨」、有韌性的供應鏈；打造有效的跨國民主架構，以反制北京的跨國壓迫行為和干預民主；確保印太區域的自由、安全和開放；推廣「馬尼次基制裁」（Magnitsky Sanctions）機制，制裁侵害人權的人士。

IPAC目前串連約30國250名各國國會及歐洲議會（European Parliament）議員，台灣於今年1月獲邀加入。根據IPAC規定，各國加入條件之一為有不同黨派的議員出面擔任共同主席。（編輯：楊昭彥）1120217