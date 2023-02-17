美資源有限難兼顧烏克蘭台灣 國會議員籲應著重後者

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美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）16日出席華府智庫活動致詞表示，美國軍事資源有限，難同時照顧烏克蘭與台灣需求，軍援烏克蘭應交給北約，美國則全力嚇阻中國。（取自傳統基金會直播畫面）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年2月17日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）美國共和黨籍聯邦參議員霍利今天表示，美國軍事資源有限，難同時照顧烏克蘭與台灣需求，前者應交由北大西洋公約組織負責，美國重心則放在太平洋，才可能有效嚇阻中國。

霍利（Josh Hawley）今天是在華府保守智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）活動致詞時做出上述呼籲。

霍利去年12月曾致函國務卿布林肯（Antony Blinken）表達類似立場，他主張台灣重要性勝過烏克蘭，美國在軍備交付上應首重台灣。但布林肯不同意，指國際如何回應俄羅斯侵烏，將影響中國未來盤算。

霍利今天在致詞中駁斥總統拜登（（Joe Biden）政府看法，他表示，部分領袖宣稱捍衛烏克蘭等於嚇阻中國，理由是若放任一個獨裁者以武力奪取他國領土，其他獨裁者會更加膽大妄為，所以「阻止蒲亭（Vladimir Putin）等於阻止習近平」。

但霍利強調，美國軍事資源有限，中共很清楚，若美方資源被烏克蘭占用，這些資源就無法拿來嚇阻中國犯台，美方對歐洲投入資源越多，能用來強化在太平洋區域嚇阻力的資源就越少。

他舉例，烏克蘭和台灣軍事需求有許多重疊，例如標槍（Javelin）和可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles），但美國目前產能有限，想增產需要多年時間；在可預見的未來，美國無法同時照顧烏克蘭、台灣和自身軍事需求。

霍利表示，中國奪取台灣將是美國惡夢的開始，物價上漲和供應鏈中斷問題會比近幾年更嚴重，上至藥品下至消費性電子產品，物品短缺將成常態，加上美國大幅仰賴台灣半導體，台海戰爭恐讓美國經濟陷入嚴重衰退，久久無法復甦。

除了經濟後果，霍利指出，奪取台灣讓中國能在當地駐軍，進而把台灣當成征服與脅迫區域他國的跳板，包括日本、菲律賓，以及關島和北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）等太平洋島嶼。

霍利呼籲美國與北大西洋公約組織（NATO）其他會員國達成新的責任分擔協議。他認為，後者應在軍援烏克蘭上扮演主要角色，自己負擔起捍衛歐洲的工作，僅在核武嚇阻等少數事項上仰賴美方，讓美國有更多力氣嚇阻中國。（編輯：郭中翰）1120217