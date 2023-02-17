林右昌：高房價是慢性病 內政部將有次序推政策因應

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（中央社記者郭建伸台北17日電）內政部住宅補助方案遭質疑大撒幣，部長林右昌今天回應，3年疫情下來，租屋族與中低薪房貸族特別辛苦；他也指出，高房價是慢性病，需要時間處理調養，疫情像是社會生一場大病，內政部已擬定許多政策應對，會一步步有次序推出讓大家有感。

行政院會昨天通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。

立法院今天開議，邀請行政院長陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。林右昌在步入議場前接受媒體訪問，談及住宅政策及高房價問題。

媒體詢問，內政部住宅政策引起很大迴響，但也有人質疑是大撒幣。

林右昌受訪表示，目前台灣正處於疫情復甦階段，政策考量優先照顧租屋族，所以這次擴大租屋補貼適用對象，並簡便相關措施；至於中低薪房貸族，3年來疫情期間特別辛苦，因此政府提出支持政策。

媒體詢問，是否導致無殼族有相對剝奪感。林右昌表示，沒有這個問題，政策重點是優先照顧租屋族。

林右昌比喻，高房價是慢性病，需要時間處理調養，但3年來的疫情像是社會生了一場大病，需要立即調養身體；內政部已擬定許多政策應對高房價，會一步步有次序推出並讓大家有感。

由於住宅政策規劃台北市補助對象是原始核貸金額850萬元，媒體追問，850萬元房貸在台北市是否根本買不到房子，甚至只是拿稅金給建商。

林右昌強調，政策是支持中低薪民眾房貸辛苦，不是要讓大家買房子，且跟建商沒有關係。（編輯：潘羿菁）1120217