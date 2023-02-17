房貸補貼政策遭質疑 鄭文燦：兼顧各方盡力而為

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（中央社記者王揚宇台北17日電）政府推動房貸補貼、學貸補助等政策遭質疑大撒幣。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，照顧弱勢優先的理念是必要的，而一個好的政策要兼顧各方，雖然沒辦法做到100分，「我們盡力而為」。

立法院第10屆第7會期今天開議，民進黨立法院黨團在院會開始前舉行黨團會議，討論施政總質詢相關事宜；鄭文燦等人受邀出席，並於會後接受媒體聯訪，作上述表示。

對於在野黨批評政府的房貸補貼等政策為大撒幣，鄭文燦說，房貸族、學貸族、租屋族和通勤族，面對疫情後負擔增加的挑戰，政府有必要運用特別預算或年度預算，降低大家的負擔，因此照顧弱勢優先的理念是必要的。

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鄭文燦表示，促進經濟復甦，包含中小企業、微型企業，政府也不會放棄責任，因此提供相關貸款或預算補貼給予支持，至於整體經濟情勢部分，如何控制物價、降低通膨等，行政院也針對油電補貼、大宗物資降稅等措施，盡力維持穩健復甦的環境。

鄭文燦強調，一個好的政策要兼顧各方，雖然沒有辦法做到100分，「我們盡力而為」，而且房屋政策不是只有一個政策，是由多元整體的政策組成。（編輯：蘇志宗）1120217