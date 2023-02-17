更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

房貸補貼政策遭質疑 鄭文燦：兼顧各方盡力而為

2023/2/17 13:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）政府推動房貸補貼、學貸補助等政策遭質疑大撒幣。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，照顧弱勢優先的理念是必要的，而一個好的政策要兼顧各方，雖然沒辦法做到100分，「我們盡力而為」。

立法院第10屆第7會期今天開議，民進黨立法院黨團在院會開始前舉行黨團會議，討論施政總質詢相關事宜；鄭文燦等人受邀出席，並於會後接受媒體聯訪，作上述表示。

對於在野黨批評政府的房貸補貼等政策為大撒幣，鄭文燦說，房貸族、學貸族、租屋族和通勤族，面對疫情後負擔增加的挑戰，政府有必要運用特別預算或年度預算，降低大家的負擔，因此照顧弱勢優先的理念是必要的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦表示，促進經濟復甦，包含中小企業、微型企業，政府也不會放棄責任，因此提供相關貸款或預算補貼給予支持，至於整體經濟情勢部分，如何控制物價、降低通膨等，行政院也針對油電補貼、大宗物資降稅等措施，盡力維持穩健復甦的環境。

鄭文燦強調，一個好的政策要兼顧各方，雖然沒有辦法做到100分，「我們盡力而為」，而且房屋政策不是只有一個政策，是由多元整體的政策組成。（編輯：蘇志宗）1120217

#鄭文燦
#行政院
#民進黨立法院黨團
鄭文燦
黃偉哲出席行政院水情會議 爭取春季雜作停灌補償鄭文燦：掌握雞蛋產銷強化調度 確保價格合理平穩
立法院第10屆第7會期
藍營杯葛施政報告陳建仁無法上台 立院空轉一上午提振國內經濟 王美花：特別條例很有幫助
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族