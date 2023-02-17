綠指3大政策跳票 林明溱競總：社福不遺餘力

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）民進黨副祕書長黃建嘉今天指出，南投立委補選國民黨參選人林明溱擔任縣長任內，對於垃圾處理、補助老人健保費、水里纜車政策皆跳票；林明溱競總則說，對社福政策不遺餘力。

進駐南投縣輔選民進黨參選人蔡培慧的黃建嘉透過文字稿表示，林明溱縣長任內有3顆「詐騙氣球」，第1顆就是「垃圾處理」，林明溱曾向縣民保證一定成立垃圾處理中心，結果卸任前都沒做，造成20萬公噸垃圾無處去，到處是垃圾山，甚至曾說「竹山垃圾自己處理」。

黃建嘉指出，林明溱2014年就高喊要補助75歲以上老人健保費，結果2屆8年什麼都沒做，被質疑跳票還強辯「研究看看」；另外，林明溱曾誇口說要興建水里到日月潭的纜車系統，結果現在連纜線都沒有，只看到林明溱跳票後一堆藉口，林明溱對南投承諾一再跳票，騙觀光、騙民生、騙長輩，民進黨會一一戳破謊言。

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對於指控，林明溱競選總部表示，林明溱對社會福利政策不遺餘力，不但照顧縣內長輩，也讓孩子不用餓肚子，其中，縣府每年補助新台幣3億元，家長不用出錢，讓國中、國小學生免費吃營養午餐，中低收入戶學童假日也有午餐餐券補助作法。

另外，也推出假牙補助政策，65歲以上老人全口補助新台幣4萬元、半口補助2萬元；老人乘車補助由300元提高700元達1000元；敬老重陽金領取資格由75歲降為65歲並調高金額，由500元增至1000元，滿百歲人瑞更是發放1萬元。（編輯：郭諭儒）1120217