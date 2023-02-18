陳宗彥事件 立委籲賴清德道歉、調查南檢是否吃案

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（中央社記者郭建伸台北18日電）陳宗彥遭爆接受性招待請辭行政院發言人獲准。民眾黨立委陳琬惠今天說，當時有檢察官上簽呈要求繼續偵辦陳宗彥案，但後續沒追查，「當然是吃案」，她要求法務部一個月內提調查報告，且時任台南市長的副總統賴清德應向全民道歉。

台南地檢署今天透過新聞稿表示，此案因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。

菱傳媒、陳琬惠昨天下午接連爆料，指陳宗彥擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待。陳宗彥昨晚請辭獲准，由行政院政務委員羅秉成暫時代理發言人一職。

陳琬惠今天上午舉行記者會表示，她要問行政院長陳建仁，到底如何決定這份內閣名單，以及是誰推薦陳宗彥入閣，陳建仁應重新提出適任閣員。

陳琬惠表示，賴清德擔任民進黨主席後，這幾週不僅反黑且設下學倫新規，大刀砍向民進黨內同志，但賴清德曾執政的台南市政府，近期不斷爆出爐碴、黑金及官員接受性招待。「難道賴主席不用面對自己的過去嗎？」賴清德應向全民及台南市民道歉。

陳琬惠說，陳宗彥案涉及私德及司法不彰，要求法務部徹查，一個月內提調查報告，向全民交代。

媒體詢問是否認為台南地檢署吃案？陳琬惠表示，有檢察官上簽呈要求繼續偵辦陳宗彥是否涉貪污治罪條例，最後卻只查辦妨害風化，完全沒追查，「當然是吃案」。（編輯：謝佳珍）1120218