更多編輯台推薦新聞：
影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳宗彥事件 立委籲賴清德道歉、調查南檢是否吃案

2023/2/18 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）陳宗彥遭爆接受性招待請辭行政院發言人獲准。民眾黨立委陳琬惠今天說，當時有檢察官上簽呈要求繼續偵辦陳宗彥案，但後續沒追查，「當然是吃案」，她要求法務部一個月內提調查報告，且時任台南市長的副總統賴清德應向全民道歉。

台南地檢署今天透過新聞稿表示，此案因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。

菱傳媒、陳琬惠昨天下午接連爆料，指陳宗彥擔任台南市政府官員時，曾多次接受業者性招待。陳宗彥昨晚請辭獲准，由行政院政務委員羅秉成暫時代理發言人一職。

陳琬惠今天上午舉行記者會表示，她要問行政院長陳建仁，到底如何決定這份內閣名單，以及是誰推薦陳宗彥入閣，陳建仁應重新提出適任閣員。

陳琬惠表示，賴清德擔任民進黨主席後，這幾週不僅反黑且設下學倫新規，大刀砍向民進黨內同志，但賴清德曾執政的台南市政府，近期不斷爆出爐碴、黑金及官員接受性招待。「難道賴主席不用面對自己的過去嗎？」賴清德應向全民及台南市民道歉。

陳琬惠說，陳宗彥案涉及私德及司法不彰，要求法務部徹查，一個月內提調查報告，向全民交代。

媒體詢問是否認為台南地檢署吃案？陳琬惠表示，有檢察官上簽呈要求繼續偵辦陳宗彥是否涉貪污治罪條例，最後卻只查辦妨害風化，完全沒追查，「當然是吃案」。（編輯：謝佳珍）1120218

#陳宗彥
#陳琬惠
#賴清德
陳宗彥
陳宗彥遭控性招待延燒 南檢：查無貪污事證簽結陳宗彥疑涉性招待請辭獲准 陳建仁：尊重司法處理
陳琬惠
蛋價調漲 民眾黨團促處罰哄抬物價者強化產業韌性個資外洩頻傳 民眾黨團促設專責機關完善資安維護
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族