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受邀來台上海代表團抵松機 獨派統派到場表訴求

2023/2/18 12:15（2/18 12:36 更新）
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台北市政府邀上海代表團來台參加台灣燈會及市政交流，率團的上海市台辦副主任李驍東（前左3）等人18日中午抵達松山機場。中央社記者劉建邦攝 112年2月18日
台北市政府邀上海代表團來台參加台灣燈會及市政交流，率團的上海市台辦副主任李驍東（前左3）等人18日中午抵達松山機場。中央社記者劉建邦攝 112年2月18日
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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市政府邀上海代表團來台參加台灣燈會及市政交流，率團的上海市台辦副主任李驍東等人今天中午抵達松山機場，獨派統派到場表達訴求，李驍東抵達後，僅說謝謝就搭車離開。

陸委會15日表示，專案許可北市府申請中國大陸上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流。北市府當時說明，上海市代表團6人訂於今天至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。

民進黨籍台北市議員何孟樺在媒體群組公布上海代表團來台3天行程，包含今天中午11時抵達松山機場、下午2時參訪台北流行音樂中心、晚間8時參觀台灣燈會地點包含「儂好上海」及主燈秀。

依何孟樺公布行程，上海代表團19日上午10時將參訪台北表演藝術中心、下午2時參訪台北市政府的大數據中心、下午5時參觀台灣燈會的未來展區及源展區；20日上午9時30分拜會台北市政府，下午3時赴桃園機場搭機。

率團來台的上海市台辦副主任李驍東等人今天中午11時許抵達松山機場，現場已有媒體守候及大批警察在場維安，而獨派及統派團體也到場表達各自訴求。警方為求謹慎，把雙方隔離甚遠。

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獨派團體包含台灣基進、台灣國在松山機場國際線的出境出口外聚集，現場高喊「國共一家親、政治大賣空」等口號，被層層警力圍住。統派團體包含新黨、中華統一促進黨等則在松山機場的出口旁守候，並拉出歡迎李驍東來台的布條。

李驍東等人抵達後，由台北市政府派員接機，並快速從入境大廳通過，在旁守候媒體大喊想跟台灣人說什麼嗎？李驍東僅轉頭回應稱謝謝後，被簇擁搭接駁車離去。（編輯：李錫璋）1120218

#李驍東
#松山機場
#何孟樺
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