陳宗彥疑涉性招待請辭獲准 賴清德：誠實是上策

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）前行政院發言人陳宗彥因疑涉性招待昨天請辭獲准，當時是陳宗彥上司的民進黨主席賴清德今天說，陳宗彥過去工作表現不錯，但是面對這件事情，誠實是最好上策，必須勇敢面對。

前行政院發言人陳宗彥遭爆料疑似11年前接受特種行業性招待，甚至連台南地檢署簽辦公文都流出，陳宗彥昨天召開記者會駁斥這是人格謀殺後，昨晚隨即請辭獲准，上任至請辭僅18天，為歷任發言人任期最短。

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陳宗彥當時任職台南市政府局處首長，當年台南市長是賴清德；賴清德今天到南投縣竹山鎮出席新住民活動，對於陳宗彥風波，賴清德會後接受媒體聯訪表示，雖然陳宗彥過去在不同工作崗位都有不錯表現，但是面對這件事情，誠實是最好上策，必須勇敢面對。

媒體追問「是否相信陳宗彥清白、是否覺得是針對你」，賴清德並未回應，僅說「謝謝」，隨即由民進黨南投立委補選參選人蔡培慧等人陪同，繼續趕往名間鄉大賢宮參香祈福等一整天輔選蔡培慧行程。（編輯：謝雅竹）1120218