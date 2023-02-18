陳菊：人權實踐無法一步到位 願與民團合作增進交流

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（中央社記者陳俊華台北18日電）人權會主委陳菊今天與人權公約施行監督聯盟座談。陳菊說，人權實踐的理想與目標雖無法一步到位，但將持續與民團、非政府組織合作，增進交流，相信一定能逐步達到保障及促進人權的理想。

國家人權委員會透過新聞稿表示，陳菊今天與人權公約施行監督聯盟（人約盟）代表，就人權業務與職權行使等議題進行交流座談。

陳菊致詞時說，感謝人約盟對人權的付出與努力；人權會成立2年多，深知有許多不足之處，除了自我期許，更希望能透過交流座談，深化社會對話，與民間社會一同努力促進台灣人權。

陳菊指出，人權會經過民間社會20年的倡議與努力，終於在2020年成立；並參與五大國際人權公約的國際審查，也逐步建立人權會的工作方法。人約盟多次在國際審查會議中，對人權會提出建議，人權會都虛心接受。

陳菊強調，人權會秉持作「國家的良心、弱勢者的依靠」精神，人權實踐的理想與目標，雖然無法一步到位，但將持續與民間團體、非政府組織協力合作，增進交流，相信一定能逐步達到保障及促進人權的理想。

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監察院表示，人約盟代表雖肯定人權會的努力，也提出許多對人權會未來工作推動的期待，包括接受國際評鑑是否符合「巴黎原則」、建立系統性訪查及國家詢查的制度和工作方法、監察委員與人權委員雙重角色的工作權衡、工作成果適時展現，以及與非政府組織建立合作聯繫管道等。

監察院說，今天出席的人約盟代表包括執行長黃怡碧、召集人黃嵩立等9人；人權會副主委王榮璋、人權委員田秋堇、紀惠容、高涌誠、葉大華、鴻義章、蘇麗瓊、賴振昌也出席座談。（編輯：張均懋）1120218