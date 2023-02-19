吳釗燮：維持台海現狀 符合各方最大利益

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（中央社記者游凱翔台北19日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮接受外媒專訪指出，戰爭帶來毀滅，對中國也意味著災難，維持台海現狀與確保區域和平，符合各方最大利益；台灣在尋求與中國和平對話的同時，也必須積極準備防範最壞情況發生的可能。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮7日接受「全美公共廣播電台」（National Public Radio, NPR）專訪，吳釗燮指出，台灣人嚴正看待烏俄戰爭，發生在烏克蘭的不幸，也可能發生在台灣身上。因此，面對中國威脅，台灣除了踴躍捐款及募集物資幫助勇敢的烏克蘭人民，也學習烏克蘭以小搏大的經驗，強化不對稱戰力，積極推動軍事革新，並堅定全民自我防衛決心，以捍衛國家主權和民主自由。

吳釗燮表示，俄國的軍事侵略引發各國憂慮，而威權擴張情況也發生在印太地區，特別是中國的野心及行動已不僅限台灣，也擴及東海，甚至突破第一島鏈到南太平洋，具體事證是中國已與索羅門群島簽署安全協議；此外，中國在南海島礁填海造陸建立軍事據點，機艦巡邏早已成為常態，對世界更是一記警鐘。

吳釗燮說，中國正觀察西方世界是否有足夠決心對抗俄羅斯，同時可能借鏡烏俄戰爭，研究俄國軍事弱點，藉以改進其軍事能力。歐洲國家、美國、加拿大、澳洲、日本等國持續堅定支持烏克蘭，應會使中國重新思考未來對台動武的代價。

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吳釗燮表示，如果中國看到西方國家分裂，沒有能力對侵略者進行懲罰，就可能促使中國武力犯台或對其他國家採取行動，而美國是台灣最可靠的安全夥伴，美方對台灣的支持至關緊要，尤其烏俄戰爭後，台美間更深化在安全方面的合作，美國除提供防衛性武器持續助台維持自衛能力外，並協助台灣進行軍事訓練，這對強化台灣作戰能力有絕對必要。

吳釗燮強調，戰爭帶來毀滅，對中國也意味著災難，維持台海現狀與確保區域和平，符合各方最大利益；聯合國憲章揭櫫和平解決爭端原則，如果兩岸能以對話解決分歧，戰爭就可以避免，但台灣不能只仰賴中國善意，因此在尋求與中國和平對話的同時，也必須積極準備防範最壞情況發生的可能。（編輯：蘇志宗）1120219