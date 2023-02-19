陳宗彥遭控風波擴大 綠委提4點說明盼杜絕謠言

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（中央社記者葉素萍台北19日電）針對前行政院發言人陳宗彥風波，民進黨立委郭國文提4點說明，當初陳宗彥在台南調職原因，並非他出沒不當場所，請外界不要捕風捉影；針對檢調吃案質疑，郭國文強調，當年檢調缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入。

不過郭國文認為，若外界質疑，也支持檢方重啟調查，但請儘速偵辦以杜絕謠言四起。

前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待，日前請辭獲准。民進黨賴系台南立委郭國文今天透過臉書發文指出，他看到許多與事實有所出入的內容，部分人士刻意操作，提出4點個人了解，避免民眾認知被誤導。

郭國文表示，有報導指控，陳宗彥因為上酒店才被調至新聞處長，但根據他的了解，時任新聞處長鄭國忠，因為不熟悉和媒體互動的模式，一度有意離職，因此時任台南市長賴清德才提出和陳宗彥互調的解方，最後也達到穩定小內閣的作用。「調離原因並非陳宗彥出沒不當場所，請外界不要捕風捉影，隨意報導不實消息。」

他說，面對吃案的指控，南檢已經表示，當初陳宗彥涉嫌貪污犯罪一案，經過一年多的調查，因缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入。

郭國文指出，針對外界質疑調查掛線已久，他必須強調當時的時空背景為馬政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營地方官員在司法體系中並不吃香，「何來左右司法的能力？」

郭國文說，若外界質疑陳宗彥案件，他也支持檢方重啟調查，進一步釐清真相，來向社會大眾報告，「但請檢方儘速偵辦，以杜絕謠言四起，撕裂社會。」

另外，民進黨立委許智傑今天也向媒體表示，民進黨主席賴清德已說誠實就是最好的上策，陳宗彥也勇敢面對請辭職務，而且檢調也簽結，希望此事件趕快落幕，希望在野黨不要做政治炒作。（編輯：潘羿菁）1120219