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遭爆料看醫生插隊耍特權 林明溱競總：舊菜重炒抹黑

2023/2/19 14:10
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（中央社記者葉素萍、吳哲豪台北19日電）民進黨副秘書長黃建嘉今天說，國民黨南投立委補選參選人林明溱在2021年8月看診時，曾經特權插隊，直接進入診間。林明溱競選總部指出，當時已跟醫生預約好時間沒有臨時插隊，對於民進黨舊菜重炒的抹黑，不予回應。

民進黨今天發布新聞稿指出，林明溱是「插隊魔人」，非常自私，一切以自身利益為優先；民進黨並公布影片。

黃建嘉指出，影片中其他病患都在排隊等看醫生，林明溱一進來就直衝診間，牆上號碼也都沒動，過了15分鐘才戴著鴨舌帽、口罩，快步離開診所，「敢插隊為什麼不敢面對？」

黃建嘉說，林明溱團隊稱有請幕僚事先預約看診，是又在欺騙社會。其實，看著牆上的號碼，就可以知道林明溱是「1」號，而且即便是預約也要等叫號，不能直接走進去診間。林明溱可否開班教學南投鄉親，要如何每次預約都是1號，也請教導鄉親要如何直接衝進診間而不會被醫生趕出去。

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黃建嘉認為，林明溱就是耍特權。特權黑官、特權停車位，如今還被發現看醫生也有特權。請林明溱向南投鄉親解釋清楚，「任內濫用幾次特權看醫生？要不要向守秩序好好排隊的鄉親道歉？」

林明溱競選總部發布新聞指出，針對看診插隊，過去已說明過，當時已跟醫生預約好時間，時間到才過去看診，沒有臨時插隊，對於民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。（編輯：蘇志宗）1120219

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