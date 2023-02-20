會見張忠謀 美眾議員肯納：台美經貿關係重要

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（中央社記者范正祥台北20日電）率團訪台的美國聯邦眾議員肯納說，今早非常榮幸能夠與台積電創辦人張忠謀見面。肯納指出，台美經貿關係重要，希望未來彼此持續增加在製造業、創新等各方面合作，造福台灣、美國、全世界。

肯納（Ro Khanna）與美國聯邦眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）等人今天拜訪立法院，立法院長游錫堃親自接待。

選區涵蓋美國加州矽谷（Silicon Valley）部分地區的肯納於會見游錫堃時致詞表示，今早非常榮幸能夠與張忠謀見面。

肯納沒有公開轉述美國聯邦眾議員一行與張忠謀見面所談詳細內容，只說美台經貿關係重要，希望未來彼此持續增加在製造業、創新等各方面的合作，希望能夠造福台灣、美國、全世界。

另外，肯納提及，此行訪台符合美國總統拜登對中特別委員會及外交政策，一系列的政策都非常的一致。肯納說，此行「並無意挑釁中國大陸，我們希望能夠加強與台灣的關係，因為台灣還是非常重要，我們希望能夠致力促進台海和平。」

肯納表示，此行訪台也希望能夠與立法院各黨立委進行坦率溝通，加強台美未來經貿、政治等各方面的合作。

致詞時，肯納也向游錫堃等人介紹一同來立法院訪問的歐清傑和傑克森。肯納指出，歐清傑曾任海軍陸戰隊；傑克森致力人權、公民權利、種族平等。（編輯：翟思嘉）1120220