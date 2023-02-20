監視畫面外流藍要送紀律委員會 羅致政：勿政治操作

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立法院監視器畫面日前外流事件風波未平，國民黨團20日舉行記者會，黨團總召曾銘宗（左2）表示，立法院是最高民意殿堂，國會相關監視器影像資料竟被用在媒體播放，公然介入派系的鬥爭，揚言要將曾提出申請調閱影像資料的民進黨立委羅致政和前立委管碧玲，送交紀律委員會查處。中央社記者徐肇昌攝 112年2月20日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北20日電）立法院監視器畫面日前外流事件風波未平，國民黨團今天揚言要將曾提出申請調閱影像資料的民進黨立委羅致政和前立委管碧玲，送交紀律委員會查處；民進黨團回應，國民黨是做政治攻擊。

羅致政表示，調閱立法院公共區域的監視器畫面，有相關規定，國民黨也曾調閱過立法院區內的監視器內容，請國民黨不要無限上綱、政治操作。他說，辦公室按程序調閱，辦公室人員被要求不能側錄，所以也沒有影片外流的問題。

前內政部長徐國勇日前在主持政論節目中，指民進黨立委何志偉棄置前衛福部長陳時中的砂畫像，引發外界質疑立法院監視器畫面外流，以及是否陷入政治偵防。

國民黨立法院黨團在1月19日院會提出權宜問題，要求立法院針對院區監視影帶檔案流出主動啟動行政調查；立法院長游錫堃當天也於決議通過後向院會宣告，請立法院總務處依照相關規定處理，並於一個月內將處理結果向提案黨團說明。

調查報告最近出爐，「非由立院行政人員外流，也非立院原始影像資料」；報告提及，管姓、羅姓立委國會辦公室曾經申請調閱相關監視器影像資料並提供影片。

國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯等人出席。曾銘宗指出，根據立法院調查結果，調查報告裡面很重要的就是提到，管碧玲、羅致政國會辦公室曾經申請調閱相關監視器影像資料。他質疑，「不管是管碧玲也好，羅致政也好」，立法院相關監視器影像資料竟流入媒體播放，進行派系的鬥爭。

曾銘宗表示，立法院是最高民意殿堂，國會相關監視器影像資料竟被用在媒體播放，公然介入派系的鬥爭，這件事情關係到國會的尊嚴，也關係到要不要議處，為維護立法院尊嚴，國民黨團要求將管碧玲、羅致政送交紀律委員會「查處」。

謝衣鳯說，立法院的監視器影像資料被質疑外流，立法院調查顯示管碧玲和羅致政辦公室曾提出申請調閱相關監視器影像資料，所以到底是不是從管碧玲和羅致政辦公室流出，為了維護國會尊嚴與清白，應該要送交紀律委員會好好查一查。

對於國民黨團所提要求，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪表示，要調閱立法院監視器畫面有相關規定，立委可以用書面調閱公開場合的監視器內容，以前國民黨團也調閱過議場後門的衝突影片等，而這次的地點在走廊，是公共場合；國民黨要做政治攻擊，如果要送紀律委員會的話，只能尊重。

羅致政受訪表示，他的辦公室在中興大樓5樓，與何志偉辦公室在同一個樓層，而在不該放砂畫跟垃圾的公共區域，發生這樣的事件，是否會引起其他公安問題，他當然有權利去了解事實真相。

羅致政說，這一切照程序調閱，他本人沒有去看影片，而是請辦公室人員前往觀看後，再跟他回報內容，而且辦公室人員被要求不能側錄，所以也沒有影片外流的問題。

羅致政表示，試問如果今天被放在地上的砂畫是台北市長蔣萬安的畫作，國民黨團會不會去調畫面了解狀況。（編輯：蘇志宗）1120220